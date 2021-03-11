愛回家｜林凱恩15歲舊照「流出」　眼鏡娘Look網友差啲唔認得

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-11 18:30

林凱恩（Iris）是近年無綫力捧的小花之一，樣貌甜美，有演技，零負面新聞而有觀眾緣，她在《愛．回家之開心速遞》的角色譚育英（Bonnie）更非常入屋。早前她的手機遺失導致一張舊時拍下的「艷照」流出，雖然令驚訝，但粉絲支持仍然不減。今日（11/03）她在IG貼出一張「MK舊相」，又再引起熱烈討論。

《愛‧回家之開心速遞》林凱恩（Iris）一向受歡迎！（IG@iris_lammm）

原來是因為林凱恩的13年好友大肚懷孕，她更翻出兩人兒時15歲影下的貼紙相大方在IG上分享。她寫道：「如果友誼真的萬歲，我們這短短的13年只佔了十份一也不到，你跟我的所有紙仔筆記生日咭我都會好好儲起。因為像你13年前所寫的，林醜恩是羅靚瑜很重要的人，你跟我的回憶太寶貴。想說的是，從前手把手上堂交換日記簿，現在卻是手把手的讓我感受你肚裡麥b的小躍動，這種感覺很奇妙，很想跟屏幕前的你分享。每個人的成長也不易，感激每位陪伴我渡過歲月的戰友。」相片的林凱恩穿着黑色T-shirt，牛仔褲，還戴着一副粗框眼鏡，與現在的「女神」形象相差甚遠，難怪會有人說：「女人十八變。」更有網友留言：「差啲唔認得。」

點擊睇林凱恩15歲樣貌：