大步走｜網民票選劇中四大花旦　23歲劉穎鏇大比數落後39歲陳自瑤

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-11 21:05

無綫（TVB）劇集《大步走》已播出4集，暫時觀後感都相當不錯。在今晚（11/03）第五集講劉穎鏇（Tiffany）飾演的「Belle」不忿被小看，更與張國強飾演K.O. Sir以長跑較量，相當有寓意而值得一看。近日在網上討論區，有網民發起一個「大步走四大花旦對決」的投票活動，分別有姚子羚、劉穎鏇、陳自瑤和趙希洛，但尚未出場的陳自瑤竟以大比數領先其他三位。

劉穎鏇在第五集好突出。（《大步走》截圖）

投票活動中，最多票數的是「陳自瑤靚啲」以及「39歲陳自瑤吸晴啲」，票數緊跟在後的有「劉穎鏇靚啲」，之後的也有「陳自瑤演技好啲」、「24歲劉穎璇吸晴啲」兩項，另外也有不少人投票給「姚子羚演技好啲」、「趙希洛演技好啲」這一項目，看來姚子羚和趙希洛的演技也是受到大家認同的。

有不少網民支持趙希洛。（《大步走》劇照）

網民的留言中，果然大部份人都認為39歲的陳自瑤各方面都優勝，可惜代表作並不多，另外也覺得姚子羚和趙希洛的演技也不相伯仲，大有機會登上一線女星地位，又表示《大步走》的選角有眼光，不過就較少人談及新晉小花劉穎鏇，可能是「火喉」差一點吧。

姚子羚主演《大步走》，表現都好突出。（《大步走》截圖）

網民覺得劉穎鏇演技較輸蝕。（《大步走》截圖）

對於投票結果，劉穎鏇接受《香港01》訪問時，就表示多謝支持她的網民，不過她也直認自己的演技還有進步空間：「我一定會再努力！大家對我有你啲feedback係一件好好嘅事，所有唔止《大步走》，仲有將來嘅劇集，都希望大家睇住我慢慢進步。」

陳自瑤在網上投票領先。（《大步走》劇照）

陳自瑤接受《香港01》訪問時，也對投票結果感到開心興奮：「好開心吖！多謝大家。除咗睇外表之外，都好想大家睇我哋做戲。」最後她也發現，其實自己IG女粉絲數量比男粉絲為多：「大家唔好成日覺得鍾意我嘅人係男仔多。」

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