踩過界II｜強姦劉穎鏇冇尷尬　阮政峰：反而擔心佢會唔會冷親

《踩過界II》日前（22/12）播出的第25集講到王芷瑜（劉穎鏇飾）被周家禮（黃子雄飾）哄騙而夜訪辨公室，隨後更被落藥昏迷而先後遭到周家禮和胡啟賢（阮政峰飾）性侵，其實飾演「驚青」助手胡啟賢的，就正是經常8點在《愛．回家之開心速遞》出現的「池子孝」，兩個角色居有十分大的反差。

阮政峰在《踩過界II》飾演周家禮的助手胡啟賢，被迫強姦王芷瑜（劉穎鏇飾）。（《踩過界II》截圖）

阮政峰接受《香港01》訪問時，就表示女朋友都了解自己的工作，所以並不會出現「返屋企要扭耳仔」的問題：「當然唔會！佢好支持我。」並說，如果網民因為他飾演強姦犯而罵他，反而是一件好事：「可以令到觀眾有思考，同埋有唔同意見，係做演員夢寐以求嘅成果。」

同時阮政峰也在《愛．回家之開心速遞》飾演池子孝。（《《愛．回家之開心速遞》》截圖）

日前劉穎鏇（Tiffany）接受《香港01》訪問時，就大讚對手以及幕後都十分照顧她，阮政峰受訪時亦大讚Tiffany專業：「佢好專業而且仲好配合拍攝。當日拍攝氣氛好好，大家冇話特別尷尬，廠入面冷氣好大，我哋反而擔心Tiffany會唔會冷親。」

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阮政峰表示，當日現場拍攝氣氛好好。（《踩過界II》截圖）

他又表示，《踩過界II》已是他第二次拍攝同類型埸口，所以並沒有特別緊張：「心情上冇咩特別，都只係做好自己本分同希望令對手放心，同安心去演出為主。畢竟我認為女孩子心理壓力上必然較大，所以想自己表現得更專業。」他亦表示，與劉穎鏇有身體接觸前都會預先溝通好，才能令她更為安心。

阮政峰多才多藝，識打功夫之餘仲識玩魔術。（IG@yuenchingfung）

阮政峰入行9年參演過《愛．回家之開心速遞》、《單戀雙城》、《火線下的江湖大》《大醬園》等劇集，除了有外形外，其實他的功夫也頗為了得，入行同年2011年亦參加過武術選秀節目《功夫新星》，數年因為參演《心路GPS》而開始接觸魔術，更在15年贏得「全港公開魔術比賽（舞台組）」亞軍。當然最經典的演出莫過於是在劇集《心理追兇 Mind Hunter》中飾演易服癖患者「Joe」以及現時《愛．回家之開心速遞》的池子孝。

阮政峰在《心理追兇Mind Hunter》中，飾演一名易服癖男子，雖然只得兩場戲，但他一樣落足功夫。（電視截圖）

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