孫儷鄧超連續放閃登熱搜　內地娛評家怒插：唯恐天下不知他們小事

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-11 21:00

內地演員孫儷同鄧超於2010年結婚後一直恩愛如初，經常在微博互動，引起網友廣泛討論，昨日（10日）更有兩個話題相繼登上熱搜，再度成為熱話。

孫儷鄧超結婚多年一直恩愛如初。（微博@鄧超）

由3月8日到10日，鄧超連在微博曬出4條有關孫儷的圖片同配文，包括「孫儷不要烤紅薯快去拍戲吧」、「孫儷深夜整Brioche不讓吃」、「孫儷做的第一個Brioche」、「孫儷做的早餐像貓糧」，每條都吸引幾千粉絲留言，甚至是近10萬及過10萬like，相當受網友歡迎。

然而，自稱「第七代導演」的內地作家兼娛樂評論人劉信達卻在微博發文痛批鄧超同孫儷：「這兩夫妻，耐不住寂寞，還是照常炒作，女的故意將早餐做成貓糧的樣子，男的則伺機大聲嚷嚷著曬出來，唯恐天下人不知道他們家的小事。」

劉信達曾是作家同編劇，不時造謠誹謗明星紅人，幾年前已被中國作家協會除名。（微博截圖）

劉信達與身為娛樂評論家的胞兄宋祖德一樣，經常在微博狙擊各個明星，故意挑起事端，還曾遭起訴，似是想炒作多些。因此，網友們都紛紛站在孫儷鄧超一邊，認為兩人很真實，且微博從來都無廣告，只是分享日常點滴，是理想中的夫妻生活。