Selena Gomez宣布發表新專輯後暫別樂壇　將工作重心回歸演藝事業

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-10 14:15

童星出身的28歲美國女星Selena Gomez憑藉迪士尼劇集《少年魔法師》（Wizards of Waverly Place）走紅，其後參演多套影視作品，2009年開始自組樂隊，走上音樂道路，2013年發布首張個人專輯《Stars Dance》，成績斐然。

Selena Gomez擁有一張娃娃臉。（Instagram@selenagomez）

近日，Selena Gomez登上《VOGUE》4月封面，並在訪問中透露會暫別樂壇，將工作重心放在演藝事業上：「當人們並不把你當回事的時候，你很難繼續做音樂。」她自認《Lose You to Love Me》是她發行過最好的音樂，但對一些人來講這還不夠。Gomez續指道，很感恩這麼多人喜歡自己的音樂，這也推動著她前行，表示會在音樂方面做最後一次努力，新專輯會極具風格且實驗性，與以往有所不同，預計年內發行。

《VOGUE》4月封面。（Instagram@selenagomez）

Gomez在樂隊Selena Gomez & the Scene與個人發展時期都分別發行過三張專輯，近兩年鮮有影視作品推出，只是為電影配音以及擔任劇集製作人，從演員到歌手，現在又從歌手回歸演員，粉絲們雖有不捨，但也予以支持，非常尊重Gomez的選擇。