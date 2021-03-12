他來自江湖︱梁芷珊涉足4壇成就輝煌　女兒Eily遺傳媽媽優良基因

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-12 00:00

近日於翡翠台深宵時段重播的1989年經典劇集《他來自江湖》記錄著多位演員的經典身影，包括周星馳、吳孟達、萬梓良、恬妞、毛舜筠、梅小惠、關海山、羅蘭、許紹雄、林漪娸、張鳳妮以及戴志偉等，當中《他》劇更是現時52歲的香港才女──梁芷珊（Canny）的唯一劇集作品。

梁芷珊在劇中飾演失聲女歌星Maggie林美琪。（截圖）

雖然梁芷珊的劇集作品僅只一套，但相信香港人對她的名字並不陌生，事關Canny是香港「四大才女」之一；Canny曾經是多首香港流行曲的填詞人，例如許志安的《唯獨你是不可取替》、謝霆鋒的《一擊即中》以及關心妍的《負擔不起》等逾400首作品；Canny亦活躍於文壇，其寫作的小說及散文集超過50本，亦有參與廣播劇及電影編劇；Canny在2002年與羅傑承結婚後，助他為南華足球隊統籌市場策劃及市場推廣工作，而且成績非常理想；Canny亦於2018年創立Maxi House Limited，亦為米芝蓮級食物研究所O'chef lab之創辦人之一。

梁芷珊認真係多才多藝。（IG@cannyleungchishan）

梁芷珊與羅傑承於2017年離婚，女兒Eily則由他們二人共同撫養。Eily 14歲就已經到英國讀書，而且盡得媽媽優良才女基因，2018年在英國中學的公開考試更考獲11A佳績，包括1A**， 9A*，1A （Add Maths），非常聰明。而且在外國生活的Eily亦非常有氣質，Canny到英國探Eily時的合照，更加似十足兩姊妹。

Eily可謂才貌雙全：

+ 8 + 8 + 8

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