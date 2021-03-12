劇迷因梅根哈里專訪重溫《王冠》　創作人指不打算拍攝王室風波

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-12 13:30

梅根和哈里日前接受奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，哭訴有王室成員種族歧視，而自己曾因被王室忽略精神問題而萌生自殺念頭，消息震驚全球，並驚動英女王親自出馬調查事件。有不少網民對於梅根的遭遇感心痛，亦有人指忍不住重溫Netflix王牌劇《王冠》（The Crown），更希望Netflix能夠將這件轟動全球的事件拍成劇集。

英女王今早發聲明大方回應事件。（Twitter圖片）

《王冠》第四季於去年11月中上架，由於劇情描述戴安娜王妃、查理斯和卡米拉的三角關係而在多國登上點播排行榜的榜首，更於剛剛舉行的金球獎中奪得最佳劇集和最佳男女主角等大獎。有指第5季已經開始拍攝，而《天能》（Tenet）女星Elizabeth Debicki將在劇集第五及第六季中飾演較年長的戴安娜。不過對於劇迷的要求，劇集創作人Peter Morgan早前向外國傳媒透露，雖然隨著時間過去，事情會變得有趣，但不打算拍攝有關哈里和梅根的的故事，因為劇集只會描述發生了至少20年的故事。

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