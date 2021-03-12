李施嬅未婚夫除咗係星級健身教練　仲係人生教練Brian Cha細佬？

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-12 15:58

李施嬅上載手戴巨鑽相片宣佈「I Said YES」。（IG：@selenaleelalee）

現年39歲嘅李施嬅，2月8日中午於IG上載一張同男子手拖手，右手中指手戴巨鑽戒指嘅相，留言話：「I Said Yes.」施嬅一直以「C君」稱呼另一半，其後爆出正正係周潤發與郭富城嘅私人健身教練車崇健（Anson Cha），呢日再有突破性消息，Anson疑似係Brian Cha 車志健細佬！

李施嬅未婚夫車崇健（Anson Cha）係發哥的私人健身教練。(IG圖片)

李施嬅未婚夫車崇健（Anson Cha），係圈中出名嘅星級私人健身教練，多年來幫助多位巨星減肥、操肌。由於佢嘅姓氏Cha唔算好普遍，有眼利網友發現佢疑似係Youtuber Brian Cha車志健細佬。事緣去年8月Brian Cha上載家人為佢慶祝生日合照，當時已經有網友留言問：「最左邊係咪細佬？同你勁似樣啊」睇返個樣同施嬅未婚夫Anson好似樣，咁啱Anson九月時放過一條健身短片，片段中衣著與Brian Cha張相神秘男子九成似。

Brian Cha去年8月呢張慶生照，左邊男子有網友覺得同李施嬅未婚夫車崇健（Anson Cha）好似樣。（IG：@Brian_Cha）

除此以外，2019年Brian Cha為爸爸慶祝72歲生日時，一家四口合照中身穿紅色T恤嗰位同Anson有九成似，Anson車崇健同Brian Cha車志健中文名又只差一個字，仲要都係做健身教練，令網友深信二人係兄弟。就呢件事搵過李施嬅，但暫時未有回覆。

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