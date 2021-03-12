林俊傑逾億台北豪宅無邊際客廳曝光　王嘉爾驚呼：你家到底有多大

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-12 21:02

金曲歌王林俊傑近年於內地工作機會不絕，年收入估計逾3億台幣。（視覺中國）

林俊傑近年接下一個又一個內地歌唱節目，憑超強音樂實力財源滾滾，加上商演廣告以及副業，去年傳出佢身家至少10億台幣，年收入約3、4億台幣﹗最近佢喺新加坡老家回到台灣，正喺台北豪宅隔離，呢日佢開LIVE時將豪宅曝光，好友王嘉爾驚嘆：「你家的廁所可能跟我家一樣大！」

蕭敬騰作客JJ新開張的咖啡店。（林俊傑Instagram圖片）

09年已傳出林俊傑一擲千金，以4億新台幣（約港幣1億8千萬）購入內湖豪宅區兩戶豪宅，打通成巨型「宮殿」自住。佢返回台灣在家隔離第6日忽然開LIVE，並邀請好友王嘉爾加入，二人一直以英語對答。突然王嘉爾問JJ身後係咩嚟，原來係座地式遊戲機，令王嘉爾驚呼：「你家到底是有多大可以放下這遊戲機。」

林俊傑於台北家中隔離期間開LIVE，搵嚟好友王嘉爾加入。（IG：@JJLIN）

其後王嘉爾叫林俊傑介紹台北家中陳設，由可坐10人超長飯桌、巨型梳化組合，以及一望無邊際客廳都令王嘉爾驚嚇不已，林俊傑走到旁邊區域介紹砲視機，王嘉爾不可置信說：「客廳旁邊還有另一個客廳嗎？oh my god」，直呼簡直是另一個世界：「你家的廁所可能跟我家一樣大！」

睇完林俊傑台北豪宅，王嘉爾表示無言。（IG：@JJLIN）

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