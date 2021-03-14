劉德華被男網紅評英語水平影片翻Hit　讚英語很不錯：你是最棒的

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-14 15:00

華哥抖音粉絲勁多。（抖音）

天王劉德華（華哥）早前進駐抖音這個社交平台，開設了抖音帳號短短兩個多月，粉絲已經迅速達到5700萬，力證天王人氣不減。而近來連有關天王的舊影片也被翻炒，在2016年時候華哥主演的電影《長城》做過不少專訪，其中一個以全英語做的訪問，然後一名外藉男網紅便拍攝了一條抖音影片，評論華哥的英語說話能力，他說：「他的英文還可以，我大概知道他來自哪裡，但我不是很確定，我得繼續看一下。」

劉德華開設抖音同大家分享日常.。（影片截圖）

聽完華哥說英語後，這名網紅便要發覺了華哥說的英語哪裡有問題：「他說的是Symbol，Symbol這個單詞應該是Symbol最後的L，這個叫做dark L，它很難發音，因為如果L的發音就是Live Love沒有很大的問題，就是L，但是如果L是最後的一個音，它就不是L，這是很常見的錯誤，尤其是廣東和香港說粵語的人，不是很大的問題。」

其後這名網紅繼續聽華哥的英語專訪，他說：「他在一個詞彙還不錯的水平，他知道自己在想說什麼，但他還需要多練習怎麼說得更流利，學習母語者是怎麼用這些詞彙的，這樣你才可以從中級學生到高級學生，就是你學到詞彙之後，學會怎麼去用它們。」最後男網紅繼續補充，「其實劉德華在我心裡也有特殊的位置，因為《新少林寺》是我看過的第一部中文電影，他真的讓我大開眼界，英文不錯，劉德華你是最棒的。」

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