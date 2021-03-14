馮盈盈雞手鴨腳整蛋糕慶祝白色情人節　焗到燶晒都話好味？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-14 18:30

馮盈盈（Crystal）自從開設YouTube頻道之後密密拍片，她今日（14日）正值白色情人節上載一條親手整蛋糕的影片，只見她整過製作非常認真，但竟然最後仍失守焗燶蛋糕，整個面層焦黑一片？

馮盈盈整蛋糕整到雞手鴨腳。（YouTube：FYY馮盈盈）

不過製作得好認真！（YouTube：FYY馮盈盈）

馮盈盈在片中製作的是紅透網絡的Basque Burnt Cheesecake（巴斯克芝士蛋糕），所以燒焦的蛋糕面才是這個芝士蛋糕的精髓：「呢個cheesecake個特點係，個面係燶燶地嘅，焦香吖嘛！所以有呢個脆脆地嘅面係好正常，我絕對冇焗燶到，係成功嘅唔係失敗！」

一由焗爐拿出來看到焦黑的表面，馮盈盈都嚇咗一嚇。（YouTube：FYY馮盈盈）

馮盈盈一番用心裝飾後馬上成功翻生。（YouTube：FYY馮盈盈）

雖然焗完出來外貌並不太討好，但經馮盈盈一番用心裝飾後馬上成功翻生，連助手都大讚食過翻尋味：「味係ok嘅，有芝士味，係好食嘅，比起出面嘅淋身啲，係會再想食嘅！」

助手都大讚好有水準！（YouTube：FYY馮盈盈）

馮盈盈整蛋糕大成功後感性表示：「明年今天我希望能親手做個蛋糕送給你，餵你食...MY LOVE！等我，我下年整俾你食！」