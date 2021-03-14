張致恆遭貼街招追數疑着草　老婆雯雯IG千字文鬧爆債主Naomi

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藝人張致恆（Steven）早前遭𡃁模馮鎵瀠（Naomi）公開追債，上月24日更被爆出居住的元朗村屋外遭人貼街招追數，才揭發張致恒一家已搬離上址，疑似着草避債，電話亦無法接通，與外界完全斷絕聯絡。

張致恆（Steven）全家福。（stevencheung@instagram）

今日（14/3）Steven老婆區燕雯（雯雯）突然在Instagram發千字文，道出事件另一版本。首先雯雯感謝Naomi願意借出兩萬元，並為遲還錢致歉。之後開始澄清外界傳聞，指未有消失「走數」，更自爆向財務公司借錢，旨在為還錢給Naomi。

「我哋去到絕路已經去咗借財務，去還一半錢畀你先，好抱歉我哋冇能力一次過還清2萬蚊畀你，我哋亦已經承受緊我哋要承受嘅，畀財務貼街招甚至追上門。但係我依家喺呢度答應你，我一定會用盡我嘅能力兩個月內還埋呢1萬蚊畀你。」

雯雯千字文道出欠債事件另一版本。（IG@aumanmannnn）

她續稱，Naomi為追債而騷擾其家人，更以家人作威脅，「我嘅家人係無辜嘅，你要嬲要追我哋還錢可以嚟搵我哋一家四口，但係點解叫我哋還錢嘅時候，要用我屋企人嚟威脅我哋去還錢畀你，點解要講到搵人去騷擾我嘅媽媽拎返屬於你嘅錢。」又指自己並非如外界所傳般富貴，連玩具都是親戚送贈。

另外她又為老公Steven洗白，指他是好爸爸亦已努力工作，一有收入已立即還錢，最後承諾未來會陸續還清所有債務，絕不會借錢不還。

馮鎵瀠（Naomi）曾與Steven是好友，亦是其債主。（IG@naomifky）

至於Naomi一方就否認曾騷擾對方家人：「唔好覺得人哋去追債就係逼你，你唔借錢就唔會有人追你，你本身唔係使大咗，就唔需要問人借錢。」又指自己收了一半還款後已沒有再追債。

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