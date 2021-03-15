師父有請｜張振朗暗指事業曾被拍檔拖累：點會冇唔開心先得㗎？

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-15 16:02

由邵氏製作的節目《Master's Talk師父有請》第六集找來譚俊彥（Shaun）、張振朗和朱敏瀚（Brian）擔任嘉賓，今集以「命中貴人」為主題，節目中主持麥玲玲提到貴人雖好，但總會遇到拍檔有起有落，好像振朗曾因為拍檔的突發事（安心事件），令主演的3部劇集延遲播出，玲玲師傅當時心想：「呢個人都幾黑仔！」

由邵氏製作的節目《Master's Talk師父有請》。

現場提到好像事業曾被拖累？振朗大方的回應從未感覺有被拖累感覺：「唔開心就梗係有啦，大佬，點會冇唔開心先得㗎？」另外劇集連環被抽起，令振朗有2年都沒有劇集播放，包括《牛下女高音》、《堅離地愛堅離地》和《機場特警》都先後被抽起，後來又半年一次過播出，令振朗忽然人氣急升，連Brian都笑言：「我同佢拍完《機場特警》，佢都叫我小心啲，幫幫忙唔好再有咩新聞。」

同時振朗也有「地獄黑仔王」的稱號，事關在TVB台慶採排時有燈從高空意外跌下，他也不幸被擊中，振朗憶述那時候的意外，因為要讀一段對白，當刻頭上有部攝影機由威也高高吊住，他說：「我講講吓嘢突然聽到『小心』呢兩個字，當時我乜都唔知，一下子就跌落左膊頭位置，之後就送咗入醫院。其實都唔知係好彩定唔好彩，如果唔係冇啦啦企右一步，就可能被跌中面。」

Owen曾經劇集被抽起，坦言有唔開心一段時間。

振朗在節目自爆初入行拍劇都被前輩話：「點會搵呢條口靚仔？你呢啲樣做唔到男主角。」後來因為扮張智霖而成為焦點，他說：「開頭一定係好事，因為多人認識，不過難關係點樣撇甩呢個名，有兩年我都孭住張智霖呢個名去好多地方演出，不過幸好最近終於撇甩。」

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