郭富城3歲大女正面靚樣激罕曝光　五官輪廓精緻獲網民激讚小美女

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-16 11:32

天王郭富城（城城）與老婆方媛（Moka），先後生了大女Chantelle與細女Charlotte，城城向來對家人非常之保護，所以他和老婆至今也絕少讓兩個囡囡的樣子曝光。日前Moka於IG post了一段Chantelle在畫畫的短片，就曝光了囡囡的正面樣子，雖然這並非她首次公開Chantelle的正面樣子，但依然引起了一眾網民的關注。

城城與Moka鮮有公開兩個囡囡的樣子。(方媛ig)

Moka留言表示：「愛畫畫的小朋友。」片中可見現年3歲的Chantelle好有藝術天份，她在專注地畫畫，畫了珊瑚﹑鯊魚和海草等海洋生物，畫得相當不錯。而網民的焦點就落在Chantelle漂亮的樣子以及小巧可愛的五官輪廓上，小小年紀的她已是一副美人胚子，皮膚白皙，眼睛和鼻子的輪廓都好靚，還有濃密的眉毛。不少網民都留言大讚她：「好漂亮」、「太可愛了」、「小美女」、「將來長大後一定好靚女」。Moka曾於去年8月慶祝生日時，首次曬出囡囡Chantelle的正面樣子，今次是第二次。

點擊睇Chantelle最新近照，以及城城與Moka拍拖的靚相：

+ 15 + 15 + 15

點撃下圖睇Moka的創意蒸水蛋以及她的靚相：

+ 12 + 12 + 12

+ 16 + 16 + 16

點擊下圖逐格睇Moka的vlog：

+ 23 + 23 + 23

點撃下圖睇Moka的富貴生活！