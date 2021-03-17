《贅婿》爆紅掀內地入贅潮　豪門徵女婿　婚姻介紹所電話接不停

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-17 14:30

大陸穿越劇《贅婿》爆紅，劇情描述現代商業奇才，穿越到古代入贅蘇家，幫妻子經營布莊成為首富，因為戲劇熱播，連帶讓「上門女婿」成為熱門話題，還有不少婚姻介紹所，電話都被打爆了。

大陸劇《贅婿》：「咱倆之前一點感情基礎都沒有嗎，你祖上與我蘇家交好，後來家道中落，你自願入贅蘇家。」 現代商業奇才意外穿越到古代，還入贅給蘇家，郭麒麟、宋軼主演的大陸劇《贅婿》，意外讓入贅成為熱門話題。

大陸劇《贅婿》：「第一次結婚沒什麼經驗，入贅到我蘇家，有些規矩是要守的，自古以來女人在家相夫教子，才是正途，這規矩是你定的啊，所有女性都得聽你的啊。」 劇情中，郭麒麟入贅女方家，憑著現代商業技能，幫忙經營蘇家布莊，進而成為首富，劇集爆紅后有不少爸媽，也瘋找上門女婿。

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大陸婚介所負責人李繼延表示：「找上門女婿呢，一般情況下我們給他們把關的，素質不好的，沒有技術專長的，我們是不收的，表現太差的，我勸他們不要來了。」入贅沒這麼容易，婚介所會幫忙品質把關，招婿家庭中最富裕的，甚至擁有8間房子，找贅婿原因是怕女兒出嫁，家裡沒男丁照顧老人，乾脆找個上門女婿。

李繼延說：「招女婿的家庭，現在有三百多位，現在報名的男性有100多位，今天我接了五六十個電話，全國各地都有的。」 婚介所電話被打爆，也有條件不錯的男性，說要來個「強強聯姻」，電視劇掀起贅婿話題，延燒到了戲外，恐怕也是始料未及。

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