【贅婿】范閑一家聚首再出演　范思轍玩穿越變入贅女婿

去年內地推出古裝劇《慶餘年》大受歡迎，隨後被獲安排在無綫黃金時段播出，同樣掀起討論。當大家期待《慶餘年》第二季快些來臨之時，近日內地方面就宣布推出劇集《贅婿》，主演演員幾乎都是《慶餘年》的老臉孔，被網友稱為根本就是《慶餘年》的番外篇。而最有趣的就是范家姐弟范若若（宋軼飾）與范思轍（郭麒麟飾）今次變為CP，新鮮的組合設定未播已經引起話題。

《贅婿》由宋軼同郭麒麟做男女主角。（《慶餘年》微博圖片）

有收看《慶餘年》的觀眾都知道，范閑的弟弟范思轍特別貪財，對錢過度敏感的他亦特別有生意頭腦，在不同地方都懂得運用天賦去經營賺錢。而他的妹妹范若若則是一名才女，精通琴棋書畫細心又聰明，所以有「京都第一才女」之稱，而這對姐弟不時吵吵鬧鬧互相打罵，是范家的開心泉源，經常製造歡樂給觀眾。

但萬萬想不到在新劇《贅婿》中，這對姐弟范思轍同范若若搖身一變成為情侶，而且是該劇集的男女主角。新劇的男主角設定亦同范思轍的人設非常相似，講述了現代金融家商業奇才穿越到古代一名入贅女婿名叫寧毅（范思轍飾）的男子身上，靠著他在商賈之術，幫助妻子蘇檀（宋軼飾）搞大家族事業，令其成為當地首富的故事，完全就是喜劇一部。

郭麒麟在新劇中亦有賺錢的天賦。（《慶餘年》微博圖片）

宋軼在《慶餘年》中則是一名才女。（宋軼微博圖片）

因為郭麒麟自身有喜感，而且在劇中（《慶餘年》）貪錢﹑害怕宋軼，乃至他出演女強男弱的劇種就非常適合，兩人之間的配搭完全沒有違和感。而《贅婿》的海報設計亦相當有趣，以一頭豬為主而且眼神有些小奸詐，被網友嘲笑為「扮豬吃老虎」，特別有郭麒麟的感覺所在。

當然對於男主角是由郭麒麟出演，有人喜歡自然有人不滿意，認為他氣質不符合原著小說中男主角寧毅內斂穩重的氣息。還有對於《贅婿》被拍成電視劇，有讀者就極度擔心劇集被改篇與小說不符，對此《贅婿》的原作者「憤怒的香蕉」就在微博發聲：「請一定給電視劇一個機會，不要一開始就有定見，我們拭目以待，以作品說話。」還強調電視劇無論如何改篇，一定會以小說為準則。

《贅婿》的海報非常有趣。（《贅婿》微博圖片）

《贅婿》一劇除了他們兩人之外，在《慶餘年》中飾演他們父母親的范建（高曙光飾）﹑柳如玉（趙柯飾）亦會演出。而他們的哥哥范閑（張若昀飾）則會客串，還有鑒查院一處主辦朱格（海一天飾）﹑鑒查院一處文書王啓年（田雨飾）亦會出演，這個陣容難怪被認為是《慶餘年》的番外篇，到底《慶餘年》班底能否再創收視神話，我們就拭目以待。