新版《勁歌金曲》對撼《Chill Club》　形式類近無綫點突圍而出？

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-17 08:00

自曾志偉成為無綫副總經理後便積極改革，首先與三大唱片公司破冰並邀請大批歌手上慈善騷，下一步就是以新版《勁歌金曲》取代《流行經典50年》，實行與ViuTV音樂節目《Chill Club》正面交鋒，據知新版《勁歌金曲》以直播形式進行，並增設現場樂隊演繹，形式與《Chill Club》十分相近，有些報道覺得TVB只是要打低《Chill Club》,這種說法未免太抬舉ViuTV，TVB真正目的是要重奪樂壇一哥的領導地位，最終連商台叱吒的位置都要取代，而第一步就是要改革《勁歌金曲》

自曾志偉成為無綫副總經理後便積極改革，首先與三大唱片公司破冰。（資料圖片）

《Chill Club》優勝之處：打破TVB只有星夢歌手悶局

新版《勁歌金曲》的節目內容仍屬未知之數，不過既然要與ViuTV對疊並希望突圍而出，就要先知道《Chill Club》的優勝之處。《Chill Club》自2019年10月起播放，播出至今已來到第五季。節目以Live Band為主，由太極成員鄧建明（Joey Tang）作為音樂總監，每集邀請不同歌手演繹不同主題的香港流行曲。

節目之所以受歡迎除了是訪談時間短、樂迷可以專心聽歌外，更吸引的是觀眾終於可以在電視上見到不同歌手的臉孔、聽到現今香港樂壇Hit爆的歌曲，打破《勁歌金曲》大部份1只有星夢歌手唱劇集歌的悶局。樂迷同時又可以欣賞不同歌手重新演繹經典作品，不少80、90後直言聽到的是回憶、是共鳴。《Chill Club》更貼近年輕觀眾的需要，亦令他們重執看香港音樂節目的習慣。

《Chill Club》之所以受歡迎除了是訪談時間短、樂迷可以專心聽歌外，更吸引的是觀眾終於可以在電視上見到不同歌手的臉孔、聽到現今香港樂壇Hit爆的歌曲。（資料圖片）

挑選熟悉音樂、口才了得藝人擔任主持

但話說回來，《流行經典50年》是否沒有可取之處?以收視來說，非也，在3月1日至3月7日的收視為15.4點（一點為6.55萬人），即有大約100萬人收看。TVB這個節目打正旗號，目標觀眾是50歲以上的年齡層，以目標同成績來說，加上播映了四年，其實成績不錯，不過，TVB現在要重奪樂壇一哥位置，唯有要《流行經典50年》功成身退，重新包裝《勁歌金曲》是必須，定位當然想同VIU爭年輕市場，但一定想保留這一百萬名觀眾，節目內容就要結合經典以及流行元素。而主持選擇方面亦是重要一環，家燕媽媽或許可以夥拍時下年輕歌手擔任，來一個經典和流行的結合。當然他們之間能否產生火花就很難下定論，但非常容易出現不倫不類、「九唔搭八」的情況，同時亦很難搣甩《流行經典50年》的固有形象，所以只可以砍掉重練，連主持都要換人。

不過以往勁歌主持多數是「一pair pair」，今次革新可以選擇一個人獨腳戲方式主持，他要熟悉音樂、歌手、口才了得，亦能夠一個打天下的主持，DJ出身的森美可能是不錯的選擇，TVB找自己人亦可，但切忌像《Chill Club》一樣，要主持唱歌，還要一集唱幾首，要知道觀眾要看的是歌手表演，主持間中助慶，點到即止就可以。

主持選擇方面亦是重要一環，家燕媽媽或許可以夥拍時下年輕歌手擔任，來一個經典和流行的結合。（資料圖片）

增加網民互動性 冠軍歌可由網民一人一票投選

新版《勁歌金曲》要勝出的第二個元素就是增加與網民的互動性，首先《勁歌金曲》可以剪輯歌手在節目演唱的片段，並放到Facebook以及IG等專頁，樂迷可以輕易重溫外，亦可以留言、分享，從而增加節目曝光率。

ViuTV即將舉行的樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，各個獎項的賽果將由樂迷一人一票投選。新版《勁歌金曲》可以用這個做法，套落每星期的「勁歌金曲排行榜」冠軍歌都可以由網民投選出來，從而增加觀眾的參與度以及排行榜的公信力。而且每週投票選冠軍歌，這一點ViuTV亦做不到，每週的《Chill Club推介榜》所有歌曲排名都是內定，沒有投票機制。

ViuTV即將舉行的樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，各個獎項的賽果將由樂迷一人一票投選。（資料圖片）

音樂性加強、其他歌手多宣傳機會

以往《勁歌金曲》給人的感覺，是星夢宣傳易，其他歌手來到，感覺似陪襯，勁歌總選就似一個game show多過一個音樂頒獎禮，革新的《勁歌金曲》一定要「摵甩」這陣除，加強音樂性，可能收視有「陣痛期」無可避免，就當教育觀眾，要知道上年香港廣東歌有7百幾首，根本上樂壇還有很多有心人，多一個平台讓歌手曝光，等觀眾看到歌手們的表演，一定是好事。

MIRROR早前接受訪問時透露一直很想到《勁歌金曲》表演，兩台合作的畫面又會否即將出現呢？（資料圖片）

兩台合作 邀MIRROR作新版《勁歌金曲》嘉賓

第四個、亦是最重要的元素當然是上節目的歌手。隨着TVB與三大唱片公司破冰，亮相的歌手已經變得多元化，不再限於一眾的星夢歌手。之不過最直接吸收視的方法莫過於邀請時下年輕人熱捧、人氣非常高企的ViuTV親生仔MIRROR亮相《勁歌金曲》。無可否認，MIRROR的粉絲人數以及號召力驚人，如果他們在《勁歌金曲》出現，為觀眾帶來新鮮感之外，同樣可以做到收視保證。MIRROR早前接受訪問時透露一直很想到《勁歌金曲》表演，兩台合作的畫面會否即將出現？又會否成為新版《勁歌金曲》突圍而出的機會？

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