Penthouse 2︱「朱碩景」韓智賢IG粉絲暴升10倍　三個月破110萬

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-18 15:30

韓國狗血劇《The Penthouse》第二季（頂樓2）帶挈金素妍、柳真和李智雅等人氣外，一眾新人演員也知名度大增。其中在劇中飾演嚴基俊女兒「朱碩景」的韓智賢人氣升幅最大，短短三個月IG粉絲暴升10倍！

今年24歲的韓智賢在《Penthouse 2》與金永大飾演雙胞胎兄妹，是一名強勢的校園欺凌者外，亦有能夠威脅大人們的能力。「朱碩景」是一個非常考演技的狠角色，而韓智賢出色的表現讓她成功獲得關注。其實《Penthouse》只是韓智賢出道以來第二部作品，與生俱來的演技備受稱讚。

韓智賢因《Penthouse》「朱碩景」一角爆紅，人氣直線上升！（劇照）

韓智賢雖然演壞角色，但意外地大受觀眾喜愛，人氣更是直線上升。她的IG粉絲人數由去年12月的10萬，花了短短三個月就上升至100萬，而一週後更已衝破110萬！韓智賢作為出道僅兩年的新人，面對人氣暴升她也表示受寵若驚，急忙發文答謝粉絲。韓智賢長相甜美外，纖瘦的身材也令人羨慕，榮升廣告界新寵兒的她絕對有望走上一線。

韓智賢IG粉絲已突破110萬，持續急速上升中。（IG/@hanjiji54）

韓智賢現實中的雙胞胎弟弟是模特兒出身，可是一家人的優秀基因。（IG/@hanjiji54）

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