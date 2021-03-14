Penthouse 2︱嚴基俊威脅金素妍結婚　尹鐘焄棄柳真被鬧世紀賤男

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-14 15:30

韓國狗血韓劇《The Penthouse》第二季（頂樓2）昨晚（13日）播出第8集，收視稍微上升至最高26.1%。今集講到金素妍知道嚴基俊背後的小動作後，決定要取消婚約，但卻遭到嚴基俊威脅。而因女兒背叛了柳真尹鐘焄，向她提出離婚，被鬧爆是世紀賤男！

尹鐘焄背叛柳真提出離婚，被鬧爆是世紀賤男！（黃Viu煲劇平台）

金素妍求與尹鐘焄復合。（黃Viu煲劇平台）

尹鐘焄因女兒背叛柳真後，主動提出離婚，同時前妻金素妍又要求復合，因而被劇迷大鬧。不過嚴基俊知道金素妍想與前夫復合後，花錢請人假扮警察對金素妍逼供，以女兒「恩星」是殺人兇手一事威脅她。最終金素妍只能就範，為了女兒放棄尹鐘焄，與嚴基俊繼續進行婚事。昨晚一集中更見到柳真女兒「羅娜」發生意外當晚，嚴基俊滿手鮮血洗手的畫面，似乎是他嫁禍於「恩星」身上。

金素妍想與嚴基俊取消婚約，但當然不是那麼輕易。（黃Viu煲劇平台）

嚴基俊請人假扮警察逼供，成功威脅金素妍。（黃Viu煲劇平台）

按圖睇嚴基俊變態威脅金素妍一幕：

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而李智雅以「羅愛喬」身份返回嚴基俊身邊後，卻被嚴基俊懷疑她的身份，突然被他用槍指頭質問。兩人爭執期間，嚴基俊小時候留下的心理創傷症發作，於是用雙手握着李智雅的頸部，令她陷入昏迷。幸好這時朴恩碩突然出現，成功救起李智雅，但這時李智雅已沒有呼吸，緊急下他只好立即做人工呼吸。李智雅和朴恩碩之間雖然上一季都沒有愛情線，但觀眾一直覺得男方對女方有好感，因此這一吻讓不少劇迷心動。

難道嚴基俊才是殺死「羅娜」的真兇？（黃Viu煲劇平台）

朴恩碩及時救起李智雅，人工呼吸令觀眾心動。（黃Viu煲劇平台）

按圖睇朴恩碩勇救李智雅一幕：