吳若希「你問我答」回應網民提問　大數老公缺點自爆志願係做社工

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-18 22:15

吳若希（Jinny）早前進軍YouTube界拍片大放笑彈，昨日（17/3）她就上載名為「Q&A你問我答」的影片解答網民不同的提問。Jinny重提入行經過、面對負評時的心態，更大數老公何兆鴻的缺點兼直認日日都想離婚。

Jinny上載名為「Q&A你問我答」的影片解答網民不同的提問。（影片截圖）

Jinny指當初完全沒有想過做歌手，以前的志願是成為一名社工：「我以前係純粹鍾意唱歌，志願係想做社工，一睇就知我係社工樣，咁正能樣、咁和藹可親嘅圓臉。偶然情況下就入咗行，音樂監製伍樂城係我嘅伯樂，第一次試音、第一首歌都係佢幫我錄，好記得佢嘅教誨。」

出道至今面對種種負評以及人身攻擊，Jinny笑言如果不會令自己財富減少就一於少理：「諗下會唔會令我少咗忽肉、會唔會令我少咗錢。如果唔會就由佢，So far錢冇少到、肉又冇少到，佢唔鍾意我，我都可以唔鍾意佢，咁我咪唔鍾意佢。」

有人問Jinny是否曾打算與老公離婚，她就直認不諱。（影片截圖）

有網民問到「何生的三個缺點」，Jinny立即深呼吸壓着怒火說：「唔同我傾偈、批我肘，唔俾我磨腳腳，唔磨腳腳真係瞓唔到，講咗十次。」再有人問Jinny是否曾打算與老公離婚，她就直認不諱：「有，絕對有，日日都諗，撳住我嘅怒火。」

婚後育有一仔一女的Jinny坦言沒有想過這麼年輕就做媽媽：「我成日以為30幾歲先結婚，但估唔到25歲就生BB，28歲生第二件，係人生冇Plan過嘅，但好開心，有小朋友之後人生好似滿足晒。」

+ 4 + 4 + 4

同場加映

吳若希搵陳定幫批牛年運程 自嘲「豬乸命」仲會肥足十年！

點撃睇Jinny搞笑反應：