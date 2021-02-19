吳若希搵陳定幫批牛年運程　自嘲「豬乸命」仲會肥足十年！

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-19 19:35

吳若希（Jinny）早前進軍YouTube界自揭夫妻不和後，近日又找來堪與學家陳定幫預測流年運程。Jinny分別詢問了愛情運、健康運以及最緊張的事業運，連環追問師傅：「我有冇機會做一姐？」對方即時口窒兼無言以對。陳定幫續指Jinny今年工作上容易有轉變，甚至有機會轉公司，難道意味着她有可能跟隨何哲圖（Herman）離巢過檔？

陳定幫續指Jinny今年工作上容易有轉變，甚至有機會轉公司，難道意味着她有可能跟隨何哲圖（Herman）離巢過檔？（影片截圖）

吳若希做YouTuber主題充滿玩味 鏡頭前幫對方剪鼻毛擠暗瘡

Jinny請師傅為自己批未來十年運程，陳定幫指她的子女宮旺，生三個以上絕對不是問題。Jinny嚇得碌大雙眼兼爆粗笑言自己是「豬乸命」：「其實我係豬乸命？生到驚，兩個都好驚呀」，更搞笑說希望老公做結紮手術。

至於健康運，陳定幫直言Jinny未來十年都容易肥胖：「今年容易肥，心廣自然體胖，十年都容易肥胖。」Jinny先是失落地嘆氣，隨即靈機一觸向着鏡頭宣傳自己務求找減肥代言。

點撃睇Jinny搞笑反應：

+ 24 + 24 + 24

接着，陳定幫說Jinny今年工作上容易有轉變，甚至有機會轉公司，轉變後更會有不錯效果。隨着唱片公司高層何哲圖（Herman）離任星夢娛樂，難道亦意味着獲對方提攜成為「星夢一姐」、愛將Jinny會離巢過檔？

聽到工作上的轉變，Jinny立即詢問：「我有冇機會做一姐？」陳定幫即時啞口無言，Jinny嚇得大叫：「點解你咁嘅反應？」並連番追問：「我係咪做唔到一姐呀？」陳定幫隨即解釋刻意爭取反而帶來反效果：「你喺屋企都係一姐，你可以做一姐，但你唔特別去爭會舒服好多，特別去爭就會有反效果。」Jinny鬆一口氣：「好彩我嘅心態都冇爭過啫。」吳若希同菊梓喬一直被視為「死對頭」，盛傳二人為爭奪公司「星夢一姐」的地位傳不和，Jinny亦曾明言自己Hit Rate以及受歡迎程度不及對方，被網民批評太刻意、說話句句有骨。

同場加映

吳若希進軍YouTube界同老公另類放閃 大屋意外曝光客廳超闊落