吳業坤徒步500公里勾起「電波少年」回憶　23年後浪子近況如何？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-19 08:30

近日吳業坤為挑戰「東海道53次」，用18日由日本京都行去東京，更成為網絡上的一時熱話，不少網民都大讚吳業坤有毅力，深表佩服。與此同時，吳業坤此舉又令人聯想到23年前的日本真人騷節目《前進！電波少年》，其中一個單元更邀請到來自香港的謝昭仁與日本代表伊藤高史一齊並肩完成由非洲最南端徒步或坐順風車前往歐洲北部的創舉。

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重溫坤哥嘅旅途花絮：

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當年的節目極度受歡迎，TVB節目《城市追擊》亦有緊貼轉播。（網上圖片）

當年謝昭仁與伊藤高史互不相識，而且起始旅費亦只有大約$6000港幣，所以旅程中途二人仍需要不斷打工賺旅費，過程非常刻苦。二人途經津巴布韋、坦桑尼亞、肯雅等國家，更有一些地方局勢不穩，絕對是危機四伏，及後抵達歐洲經希臘、烏克蘭、俄羅斯等合共17個國家，最後成功靠雙腳和順風車跨越超過2萬公里，最後以290日完成非、歐兩洲之旅。

而事隔23年，兩位「浪子」謝昭仁與伊藤高史已各有發展。

現年45歲的伊藤高史繼續在日本演藝圈發展，除了參演舞台劇之外，更與朋友設立劇團。而且大約在10年年前已經成家立室，現時是4個小朋友的父親，不時就會在社交網站分享家庭樂。

而現年49歲的謝昭仁在完成創舉後曾有一段時間在日本演藝圈發展，至2005年返港於商台擔任創意總監。直至2008年，謝昭仁轉投廣告界，更曾獲得美國「2014 Questar Awards」及「2014 Videographer Awards」等大獎，近年亦有參與玉置浩二專輯《Chocolate cosmos》的亞洲版CD及廣告設計。

睇睇二人近況：

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