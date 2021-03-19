梅根同父異母家姐斥妹妹訪問講大話　預言跟哈里遲早離婚收場

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-19 19:00

梅根和哈利自去年正式脫離王室後搬到美國洛杉磯定居，兩人繼跟Netflix和Spotify簽下合約後，再接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪。梅根在上周播出後的訪問中指控有王室成員種族歧視，同時忽略了她的精神健康問題而導致萌生自殺念頭，內容震驚全球。日前梅根的同父異母姐姐Samantha Markle接受傳媒訪問時，斥梅根在訪問中所說的一切都是謊言，更指梅根和哈里將會離婚！

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根據《TMZ》報道，梅根的同父異母姐姐Samantha Markle認為梅根和哈里在訪談中的一切並不是事實，而兩人的言行對王室造成很大的傷害，並需要跟王室成員道歉，不過同時笑言要梅根公開道歉幾乎是不可能的事。

Samantha指梅根在訪問中講大話。（TMZ影片截圖）

Samantha表示雖然自己跟梅根最少4年沒有見面，關係疏遠，亦跟英國王室沒有任何接觸，但不代表自己是為王室護航。另外，她認為梅根與哈里如果不坦然地接受婚姻輔導，遲早會步入協商離婚的局面，不過《鏡報》指，梅根似乎對於Samantha的說話毫不在意。