Penthouse 2︱40歲柳真被封最強童顏　元祖女團S.E.S.門面出身

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-19 21:15

韓國人氣狗血劇《The Penthouse》第二季（頂樓2）熱播，讀者了解過李智雅和金素妍兩位女主角後，今次就來深入介紹一下在劇中飾演「吳允熙」的柳真Eugene。今年40歲的她，原來23年前就已女團S.E.S出道，演藝經驗豐富。

「吳允熙」於第二季回來就是為了報仇，變得比上季更恨心！（劇照）

柳真在劇中「吳允熙」一角，從高中起已與金素妍飾演的「千書真」有着錯綜複雜的關係，後來因女兒再捲入Hera Place有錢人中。第一季她為了女兒在酒醉情況下殺死「閔雪雅」，第二季為了死去的女兒不惜出盡辦法報仇。她做的一切其實都是為了家人，觀眾也分不清竟然「吳允熙」算是好人還是壞人派。

柳真與劇中女兒「裴羅娜」金賢秀感情非常好。 （IG/@eugene810303）

柳真於《Penthouse》的演技獲大批網民稱讚，但原來如此好戲的她竟是女團偶像出身，而且被發掘出道的過程，更是比韓劇更不真實？

40歲柳真是有名的天然美女外，更被封「最強童顏」。（IG/@eugene810303）

按圖了解更多現實中的柳真和出道經歷：

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