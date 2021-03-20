王祖藍新搞作《日日媽媽聲》　陳凱琳 孖羅敏莊、余安安講湊仔經

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-20 08:00

陳凱琳自從三年抱兩後，主力發展個人YouTube頻道及生意，至今年才「復出」幕前，與崔建邦主持《諸朋好友》。(ghlchan@ig圖片)

王祖藍回巢無綫，並出任首席創意官，歌唱比賽《聲夢傳奇》由被腰斬到正式翻生，15位參賽者得以鬆一口氣。除咗唱歌節目外，有傳喺王祖藍嘅召喚下，羅敏莊亦將回巢，並與余安安及陳凱琳以talk show形式主持新節目，暫定8集，並在4月初播出。

王祖藍親自邀請羅敏莊回巢，並主持新節目《日日媽媽聲》。

據悉該節目名為《日日媽媽聲》，在下星期節目發布會前夕，三位主持人均要暫時「封口」，不得透露任何祥情。其實余安安雖然入行多年，但一直以拍戲／拍劇為主，甚至接觸主持部份，對上一次擔任主持，已經係2004年金像獎：至於羅敏莊，自2013年滿約後，便結束與無綫15年的合作關係，去年曾成為ViuTV的頭合約藝員，並主持音樂節目《Chill Club》。其實羅敏莊之前曾是王祖藍工作室旗下藝人，完約後一直保持友好關係，故今次「回巢」相信是王祖藍親自邀請。

曾志偉今午現身《聲夢傳奇》時，問到委派了什麼重任予祖藍時，他說：「佢會負責幾個項目，4月會有記者會再公布。」（葉志明攝）

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