失憶24小時︱郭晉安自爆曾出現第三者　坦言當年並唔覺得自己有錯

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-20 13:30

視帝郭晉安 (安仔) 於無綫劇集《失憶24小時》入面飾演的吳耀中是一位市井小市民，不但大話連篇，更沉迷賭博，搞到與老婆Maya（譚凱琪飾）離婚，導致妻離子散，即使他仍好愛Maya，但Maya對他已死心並移情別戀了。而現實中安仔與老婆歐倩怡（Cindy）自2006年結婚以來，一直被視為圈中的模範夫妻，兩人育有一對仔女，一家四口非常幸福！但原來安仔與Cindy都曾經歷過婚姻低潮，甚至陷入離婚邊緣。幸好兩人經溝通過後互相了解對方的想法，重新建立夫妻感情，找回當初戀愛的感覺，自始婚姻關係更勝從前，至今一直十分恩愛。

劇中的吳耀中（郭晉安飾）沉迷賭博，大話連篇，搞到妻離子散。（劇照）

安仔早前接受傳媒訪問時，談及自己以往的感情經歷，被問到在感情問題上可有什麼深刻記憶時，他坦言自己在感情路上也曾上過畢生難忘的一課，但這也令到他日後在處理感情事時提升了一個層次。安仔表示當年剛入行不久，當時的女友出現了第三者，這可能是因為他工作太忙而沒有時間陪伴對方。他直言那時太年輕了，根本不會意識到彼此之間什麼叫做問題，亦不覺得自己有錯，不過一定是會埋怨的了。他當時正好忙於工作，也沒有時間去想感情事，不知不覺間過了3、4個月，他原本已經從失戀中走出來。

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