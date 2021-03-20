資深藝人黃樹棠癌細胞入肺病危　兒子公開集氣：癌症又嚟折磨我爸

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-20 13:41

現年77歲資深演員黃樹棠（棠哥），於3年前確診患上大腸癌且已是第二期，棠哥當時接受完手術後便逐漸康復，可是他近日病情反覆，有消息指他日前已被送入醫院。昨日他的兒子黃榮璋在社交網留言希望為爸爸集氣：「2005年癌症帶走我媽，而家癌症又嚟折磨我爸。而家醫院危險中，希望集氣，求平安。」棠哥的妹妹黃文慧已向傳媒證實他昨日入院，目前仍在醫院留醫，癌細胞入侵了肺部，他現時正與癌魔在搏鬥。

棠哥的仔仔公開為他集氣。(章魚Anakin .W fb)

黃文慧透露棠哥昨日呼吸不暢順，棠哥的仔仔於是call白車將他送院，當時他是有知覺的，但是血壓不穩定。她指哥哥曾患過癌症，不過之前康復後多年來算keep得好好，向來很注重養生，早睡早起，講求健康生活。她希望哥哥今次都能夠大步檻過，個天會讓哥哥玩多10年8年。棠哥年前在手術康復後，亦曾表示希望自己能「賺回10年命」，他透露在手術中切了14吋腸，病後身體變差了很多，為免累人累己，他在康復後決定每日行3萬步來鍛鍊好身體，冬天更會去暖水游泳池，做水中太極，研究養生之道，好好生活。

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棠哥是圈中的甘草演員，入行超過50年。棠哥於1979年因為主演徐克導演的經典電影《蝶變》，聲名大噪，之後他曾加入無綫，拍過不少經典劇集包括《楚留香》、《親情》、《網中人》以及《千王之王》等，他又曾效力麗的電視和亞洲電視，參演過亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》系列中演繹求叔何應求一角，角色深入民心，因此大家都習慣稱呼他為求叔。他的妹妹黃文慧也是演員，兒子黃榮璋則是電視台配音員。棠哥對上一次公開露面，是於去年2月出席香港動作特技員公會新春團拜，當日他更獲大會頒發傑出貢獻獎。

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