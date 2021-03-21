聲夢傳奇︱黃奕斌憑靚仔樣成大熱　張馳豪身高一米八五學歷同樣高

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-21 09:00

無綫（TVB）歌唱真人騷《聲夢傳奇》將於4月10日起逢星期六晚播出，為隆重其事，TVB日前特意舉行記招公布詳情，15位參賽者亦以全新形象登場。26歲的張馳豪（Aska）憑着高學歷引起網民關注，而21歲的黃奕斌（Hugo）就憑俊朗外表成為大熱。

21歲的黃奕斌（Hugo）憑俊朗外表成為大熱，而26歲的張馳豪（Aska）就憑高學歷引起網民關注。（葉志明攝）

談到二人的優勝之處，Aska認為是自己的可塑性：「好鍾意嘗試唔同風格，同埋會自己創作，希望到時會Show到畀大家睇。」Hugo就直言強項是跳舞：「比較擅長Urban同少少K-pop Style，Aska第一次嚟上跳舞台我有帶住佢跳。」

兩位除擁有一米八五高䠷身型的優勢外，Aska的學歷亦相當高，他是一名碩士畢業生：「本科讀咗Exercise Physiology（運動生理學），第一個碩士讀咗Strength & Conditioning（體適能），原本讀緊第二個Master就係營養學。」Hugo就憑俊朗外表引起網民關注，不過卻為他帶來無形壓力：「外表對比賽嚟講係好事，對自己嚟講就未必係。會限制咗自己，需要做更多嘢去突破，無形間會有壓力。想大家專注喺個表演上，跳舞同唱歌。（Hugo：唔想俾人話淨係得個樣。）係，最驚呢樣。」

Hugo就憑俊朗外表引起網民關注，不過卻為他帶來無形壓力。（葉志明攝）

問到會否害怕外界將他們與人氣男團MIRROR作比較，Hugo說：「唔會驚，因為大家都係做自己嘢，努力做好表演最緊要，點樣比唔係最重要事情。」Aska認同做好自己最重要：「俾人拎嚟比都係難免事情，控制唔到，表現到自己擁有嘅嘢出嚟就夠。」

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