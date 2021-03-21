姜濤拍新歌MV跳足18個鐘　導演直言好感動：咁攰都盡100%嘅力去跳

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-21 11:00

男團MIRROR超人氣成員姜濤昨日（19/3）推出第七首個人作品《Master Class》，MV推出未夠一日觀看次數已經超過15萬。網民大讚姜濤靚仔外，亦嘗試拆解MV背後的意思，《香港01》就找來導演Travis Good何圖親自為樂迷解開MV隱藏的密碼。

男團MIRROR超人氣成員姜濤昨日（19/3）推出第七首個人作品《Master Class》，MV推出未夠一日觀看次數已經超過15萬。（影片截圖）

Travis Good說整個MV的概念象徵修煉過程，遇到任何困難都要堅持信念：「MV概念係一個修煉過程，意思係即使幾困難都好，都要堅持自己所相信，改變自己，令自己變得更強，再去改變世界。」

MV中出現的沙地、電話亭、激光以至最後的熊熊烈火都有不同意思，他解釋：「沙地代表外界嘅負面批評、攻擊，電話亭代表想逃避，因為人面對負面攻擊好多時都想逃避離開。激光代表面對，明白逃避係解決唔到問題，真正嘅成長係面對問題再解決。火係代表修煉同打破，修煉自己直到變得強大，再用能力去改變，用行動、用作品去證明畀人睇！燒個『我』字代表修煉成功，一個全新嘅自己，更強嘅自己。」

點撃拆解MV隱藏密碼：

+ 26 + 26 + 26

Travis Good在IG限時動態上載MV最後一幕，就是姜濤站在熊熊烈火前跳舞，並寫着：「Ending shot真係拍得好靚，希望大家可以用心去感受。本身地下係乾地，但因為現場所有人感動到喊，整濕晒塊地。」他笑言喊只是說笑，不過卻被姜濤的堅持和毅力所打動：「喊係講笑，但真係感動，因為燒個『我』字係拍攝當日最後一個鏡頭。我哋已經拍咗18個鐘，大家都好攰，特別係姜濤，佢跳足全日。但因為依個Shot係真火，30秒一Take落，所以佢一定要表現得好有力，係咁攰咁辛苦嘅情況下，佢都盡100%嘅力去跳，而且要夾最後果下火，所以任何一個人出現問題都會影響左個Shot，張紙燒咗就冇。」

他續指姜濤的演出完全符合MV意思：「感動個位係姜濤嘅表現完全配合到MV嘅意思，幾攰幾辛苦都要堅持做到最好！而且隻舞加個火，現場睇真係好震撼，好明白大家背後付出嘅努力。」至於為何會促成今次的合作，Travis Good說要留待姜濤解答：「你要問返姜濤，係佢同花姐搵我。」