方力申結婚｜曾跟多位圈中女神傳緋聞　與鄧麗欣斷10年情最轟動

現年44歲的方力申，趁今日2月14日情人節宣布婚訊，與圈外女友Maple葉萱拉埋天窗。一直Keep住Fit爆身材及凍齡靚仔樣的方力申入行多年不乏緋聞，除了曾跟李彩樺、阿嬌鐘欣潼傳過緋聞之外，與鄧麗欣的10年情最為人熟悉，兩人當年分手令不少粉絲大感心碎，更指是一個時代的結束。

方力申與鄧麗欣的10年情最為人熟悉。（視覺中國）

方力申與鄧麗欣曾是令人羨慕的一對，兩人當年同屬一間公司，因合唱熱爆K歌《好心好報》 和《好好戀愛》而傳出緋聞。隨後2006年，他們因合作拍攝葉念琛的愛情三部曲電影第一部《獨家試愛》，而戲假情真擦出愛火花，由螢幕情侶變成真情侣。其後再以情侶檔主演其餘兩部曲《十分愛》和《我的最愛》，是圈中公認的「金童玉女」。

有網民提議方力申做嘉賓，讓經典再現（VCG）

《好好戀愛》（MV截圖）

不過拍拖初期，兩人對戀情一直相當低調，每次傳出緋聞都一致否認，至2012年被傳媒拍攝到二人一起同遊馬爾代夫才令地下情正式曝光。之後2015年小方與鄧麗欣首度以情侣檔上節目受訪時，終承認早於於宣傳電影 《獨家試愛》時已開始交往、譜出戀曲，而小方亦曾於受訪時高調放閃，稱交往了9年的鄧麗欣是他的「最愛」。

方力申與鄧麗欣的10年情最為人熟悉。（視覺中國）

两人拍拖多年感情穩定，更多次傳出結婚消息。之後他們再一同拍攝電影《紀念日》，這亦是紀念二人的十年情之作。怎料於2016年，Stephy和小方對外發聲明宣布分手，十年愛情童話故事正式劃上句點，外界多次大感婉惜，《紀念日》亦成為二人最後一次合作的電影。之後Stephy於2018年承認與台灣藝人王子拍拖，但這段姐弟戀只維持了3年。而小方早前亦宣佈與葉萱（Maple）拍拖。

方力申卡與葉萱Maple背影照相當甜蜜。（IG：@alexfongliksun）

葉萱（Maple）

另外，方力申初出道時與李彩華是同期正東唱片歌手，當年有不少合作機會，包括參演網劇《百份百感覺》，因而傳出緋聞，不過小方表示只視對方為妹妹及工作夥伴。

李彩華。（微博）

另外，方力申在娛圈傳緋聞傳得最盛的就是鐘欣潼，有傳當年阿Sa蔡卓妍想撮合方力申與阿嬌，兩人更先後被踢爆曾經同遊東京及瑞士，惟雙方一直未有承認戀情。

方力申與阿嬌曾一同主演電影《出水芙蓉》。（視覺中國）

方力申鄧麗欣與在拍拖初期只是地下情，而當年鄧麗欣與傅穎曾傳不和，當時傅穎出書自爆曾遇上圈中愛情騙子，更暗示被騙色騙心，當時主角一度有傳是方力申。