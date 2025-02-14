張繼聰為電影與版主掀罵戰 承認自己有不足之處：講聲唔好意思

近年香港電影市道低迷，2025蛇年賀歲檔電影票房亦大幅下跌，總票房比去年跌37.1%，令人慨歎電影業寒冬。早前就有電影評論版主狂踩香港電影，表明只睇三套電影的0.7套，最後都要睇到中途離場：「真係差同尷尬到睇唔曬，新年流流都要人發火，唔尊重觀眾，觀眾最後都係會離棄你賀歲片。」惹來今賀歲電影《祥賭必贏》主角張繼聰罕見發火留言：「今次係我最後一次睇你嘅page。」之後更拍片講出自己的睇法，認為看電影是一件好主觀的事，各有品味，而作為影評人應該撇除個人喜好去評論。」對於張繼聰的行為，網民反應兩極，有人覺得他帶頭杯葛該專頁非常小器，但亦有網民認為版主只睇咗0.7套又點可以得出呢個結論？

張繼聰覺得雙方出發點都是為香港電影好。（梁碧玲攝）

事後電影評論版主亦在社交專業發文道歉：「失言係自己問題，真係地圖炮咗其他我未睇嘅電影，但電影好唔好就係另一回事，讚鬧都係睇返作品嘅質素入場！」

今晚（14/2）張繼聰現身尖沙咀出席無人機表演活動時，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實件事都已經過咗去，之前都已經交代咗，當初嘅起因大家都講明咗，去到中間好似產生咗好多討論，會好多人生嘅攻擊，無論對我又或者對佢，我喺度都要同版主講聲唔好意思，雖然我就受慣，但我都唔想佢受到呢啲傷害，始終呢啲網上嘅罵戰都係唔好受，但講到底大家都係鍾意電影。同埋自己都要學識吓經一事長一智，以後都要學識吓點樣去表達，但不過咁，我唔會因為咁而唔出聲。咁多年來自己嘅嘢都唔會點出聲，而今次可能自己情緒比較深啲，變咗以後應該學吓用第二種方式去表達，可能會比較好啲。」