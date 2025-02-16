前TVB女星轉戰商界成上市公司高層　嘆角色被定型：青春都給了TVB

現年55歲的曹眾在2007年離開TVB後就淡出幕前，出任浙江省政協委員及浙江省旅遊形象大使，並參與投資飲食行業，轉戰商界發展，曾擔任兩家上市公司的品牌總監及集團副總裁，現時更是上市公司首席戰略官，相當成功！早前曹眾接受訪問分享由TVB藝員轉型成為傳媒創辦人的故事，更感嘆「基本上青春都給了TVB了」。

曹眾在2007年離開TVB後就淡出幕前，並轉戰商界發展。（陳順禎攝）

商界女強人！（陳順禎攝）

曹眾接受訪問分享由TVB藝員轉型成為傳媒創辦人的故事。（影片截圖）

曹眾在1988年參加廣州電視台主辦的「美在花城」比賽出道，其後參演多部內地戲劇作品，直至1994年加入TVB，參演過《妙手仁心》、《美味情緣》、《刑事偵緝檔案II》、《鑑證實錄II》等劇集。曹眾早年深得邵逸夫（六叔）歡心，除了不時陪在六叔身邊，更曾被影到十指緊扣睇電影，被指是對方的紅顏知己，而在2014年六叔的追思會上也看見她的身影。

曹眾早年深得六叔六嬸疼愛，除了不時陪在六叔身邊，更被影到十指緊扣睇電影，2017年她出席六嬸方逸華追思會。（資料圖片）

2022年曹眾曾為TVB節目《黃金盛宴》擔任「星級嘉賓」。

曹眾自2007年離開無綫後淡出幕前，罕有亮相電視節目。

風采不減當年！

曹眾離巢後轉戰商界，更選擇創業，她直言在TVB期間一直處於被動的位置：「你知道拍TVB的劇集大部分時間是由別人來決定你演什麼，有時候你越是很認真的通過創作演繹了一個角色之後，反而定型了。我記得有一次一個監製說『曹眾，你就按上次的那個就很好了』，我一聽心都涼了，我想我再用三個月還再重複一次，我覺得我應該興趣更多的是自己有一些創作的選擇。」其後曹眾曾主導旅遊專輯，介紹內地的地域文化等：「我想這個轉型就是從被動到主動，或者是不要去重複，因為時間太寶貴了，基本上青春都給了TVB了。」

曹眾離巢後轉戰商界，更選擇創業。（影片截圖）

她直言在TVB期間一直處於被動的位置。（影片截圖）

被定型。（影片截圖）

其後曹眾曾主導旅遊專輯，介紹內地的地域文化等。（影片截圖）

由被動變主動。（影片截圖）

感嘆「基本上青春都給了TVB了」。（影片截圖）

曹眾自言雖然在TVB發展期間辛苦，但亦說明TVB的成功：「你簽了演員，你就得把他的時間安排的很好，所以基本上沒有閒着的。」（影片截圖）

去年12月曹眾曾攜14歲女兒陳瑛華現身撐方逸華表弟黃家禧新書發布會，當時她接受《香港01》訪問時透露目前在電影公司工作，並表示不抗拒重返幕前：「有人搵我的話一定無問題，希望通過呢個訪問，大家記得搵我。（唔抗拒做返幕前？）唔抗拒。」據知曹眾現時是上市公司歡喜傳媒首席戰略官，相當犀利！

曹眾已經淡出幕前多年。（視覺中國）

曹眾保養得宜。（陳順禎攝）

息影多年的曹眾保養得宜。（微博@鄧梓峰patrick）

去年12月曹眾現身撐方逸華表弟黃家禧新書發布會。（資料圖片）

曹眾在2011年與北京商人陳京低調結婚，同年誕下一名女兒陳瑛華，一家三口現居香港。（資料圖片）