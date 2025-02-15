江欣燕健康亮警號　證患上甲狀腺亢進症︰要長時間食藥

江欣燕（欣欣）梅小慧今日（15/2）現身新城電台出席電台節目訪問。提到由她兩人及阮兆祥主持的無綫清談節目《友乜唔講得》，論盡娛樂圈八卦事與秘聞，大受觀眾喜愛。

梅小惠和江欣燕今日出席新城電台，接受家燕姐訪問。（葉志明 攝）

梅小惠接受《香港01》訪問時表示︰「點解會搞呢個節目，因為嗰陣疫情，好多人冇工開，加上後期曾志偉又做咗TVB總經理，我就同佢講你哋公司有咁多人，而且又有咁多人冇工開，問佢可唔可以支持我哋做一個節目，佢真係二話不說就應承咗。同埋佢係唯一一個搵嘉賓被人拒絕嘅，我冇記錯嗰個係張衛健（Dicky），因為當時係疫情第五波，佢話家中有年邁嘅母親，怕擔心染疫，所以就拒絕咗我哋，佢都好好，仲話下次有做，就一定會嚟。」欣欣接著說︰「其實我都說服咗佢成個鐘都唔得，我先放下嘅。」

江欣燕患上甲狀腺亢奮症，要長時間食藥控制病情。（葉志明 攝）

此外，欣欣早前健康出現警號，經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需要長時間食藥控制病情︰「我睇有位醫生，佢話我呢個年紀停經之後，體內荷爾蒙嘅DNA起咗變化，變咗有咁嘅情況出現。之後我就返去問屋企人，問到六姑姐先知道我爸爸之前甲狀腺都有問題。我嗰陣時真係長時間瞓唔到覺，仲要無時無刻都好抗奮好精神，搞到個人好辛苦，有時候手腳都會冇力，咁所以到而家我都仲要食藥搞到病情。」