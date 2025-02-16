前無綫當家花旦家中團拜豪宅絕密曝光　已成富婆被爆私下真實人品

現年52歲的陳妙瑛於1993年參選港姐後簽約無綫入行，在1997年至2000年間穩坐無綫當家花旦之位，她當年拍了不少經典劇集，其中最為人熟知的必定是古裝劇《無頭東宮》；她早於2001年約滿離巢後棄影從商，現已打造了屬於她自己的美容王國，及後又進軍飲食界。不過她淡出幕前後便相當低調，鮮有公開露面，今年1月難得與《無頭東宮》另一女主角向海嵐合體，現身為《萬千星輝頒獎典禮2024》擔任頒獎嘉賓。

陳妙瑛與向海嵐合體。(資料圖片)

陳妙瑛與向海嵐合體。(資料圖片)

日前有網民於社交網分享了在今個農曆新年期間到了陳妙瑛家中拜年的合照，以「去了女明星家拜年 真的有被她驚艷到！」為標題，發文寫道：「2025年的新年 竟然去了女明星家拜年 真的超級興奮開心 她是我對TVB印象最深刻的女明星 陳！妙！瑛！ 沒想到 十分有幸受邀請去她家拜年 看到她的第一眼 一直在傻笑 陳小姐真的和鏡頭一樣 無論身材還是外貌也保養得超級好 最令我意外的是 因為工作原因我是最晚到的 我到的時候，其他人已經完成晚膳了，陳小姐也很和善地招待我安排我食晚飯 真的真的超級隨和 而且她真的很有愛心 家裏養了很多小動物 我們還一起聊聊天、品品酒 她還封了我一個大紅包 臨走前 陳小姐還主動問我是不是想影合照 真的很nice。」

《無頭東宮》對住好戲之人陳妙瑛，向海嵐可與之匹敵並駕齊驅，相當利害﹗（劇照）

陳妙瑛與向海嵐在2002年播出的《無頭東宮》中演出被奉為經典。

向海嵐提起與陳妙瑛換臉的一場戲。（電視截圖）

相中可見陳妙瑛與博主站在家中一角合照，背景以米白色為主，家中佈置簡約雅緻。陳妙瑛的樣貌恍似逆齡成長，皮膚白滑，氣質愈來愈貴氣優雅，絲毫不見歲月痕跡。陳妙瑛是身家過億的富婆，她除了事業發展得有聲有色，也善於投資，市場估計她目前手持的物業，早已價值逾億元。

網民分享到陳妙瑛家中拜年合照。(小紅書)