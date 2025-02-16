35歲小花做蛇年新娘過大禮勁鋪張　十層金器陣多到似開金行

現年35歲的譚杏藍（小花）參加第一屆《亞洲星光大道》而入行，近年轉型做YouTuber，頻道坐擁近40萬粉絲。譚杏藍兩年前與拍拖十年的ToNick主音趙善恆（恆仔）分手後，不久公開新戀情，去年8月更宣布接受拍拖一年的圈外男友Ronald在日本求婚，將於今年3月榮升蛇年新娘。

YouTuber兼歌手譚杏藍（小花）與高大男友Ronald去年到日本旅行。（IG：@hanatam）

YouTuber兼歌手譚杏藍（小花）去年8月獲男友求婚。（IG：@hanatam）

昨日（15日）小花在社交平台分享過大禮的相片，見到一對準新人站在一堆大禮後面，幾十盒金器由枱面放到落地下，足足有十層咁多，粗略估算收到的龍鳳鈪至少十幾對，還有金鏈、戒指、耳環等，而海味、水果、禮餅、椰子等等亦不可缺，排場超級誇張！譚杏藍寫道：「15.02.25 過大禮，滿滿的祝福，準備正式成為一家人啦❤️感謝各位幫忙」。

譚杏藍過大禮排場勁誇張，金器陣足足有十層咁多，排到落地下。（IG：@hanatam）

小花話長輩有做開金會，唔係贊助！（IG：@hanatam）

咁勁排場，真係笑到掩嘴！（IG：@hanatam）

小花去年8月更宣布接受拍拖一年的圈外男友Ronald在日本求婚，將於今年3月榮升蛇年新娘。（IG：@hanatam）

小花帖文吸引不少網民留言，除了說「恭喜」，更有不少人留言笑指男方做壞規矩：「開金行咁，好有米，嫁得好」、「啲禮就嚟多到張相唔夠位」、「面子工程」、「好誇張呀」、「好恐怖」。孫慧雪也忍不住：「嘩！！而家金價仲要咁貴🤣好勁呀！！」有人好奇問：「其實d金飾係米租返嚟㗎？同一商號？有d浮誇」，譚杏藍急着回應：「長輩有金會呀，通常有金會都會買返同一間」，力證沒有金器贊助，只是家底「財力」雄厚。

仲有愛貓。（IG：@hanatam）

過大禮。（IG：@hanatam）

有人問金係咪租返嚟，譚杏藍即否認。（IG：@hanatam）

孫慧雪同好多圈中人都話勁！（IG：@hanatam）

小花譚杏藍與另一半拍攝多輯婚照。（IG：@ronaldhklam）

小花譚杏藍另一輯婚照換上短婚紗玩味十足。（IG：@ronaldhklam）