闊太KOL分享餵哺母乳之苦 人奶谷到噴射水柱一眼都係超誇張
撰文：金秀玲
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韓裔KOL Sue Chang是著名網紅，婚後與老公和女兒過住闊太生活，經常分享吃喝玩樂點滴，兩個月前她誕下第三胎Jax，成功追仔，坐完月沒多久。Sue Chang用母乳餵哺B仔，但昨日（16日）她就分享泵奶之苦，相信好多媽媽都明白！
Sue Chang發放一段噴射母乳的片段，只見水柱射程相當遠，而且持續廿幾秒，她說：「男士們請SKIP😂話說情人節嗰晚去Ball去太耐，遲咗幾個鐘泵奶就塞咗，到今日就變咗🪨🪨胸，痛到喊🥲好彩陪月識通乳 #Breastmilkshower」之後她貼出一張被人奶射到滿眼都是的照片，只見眼周都是一滴滴人奶水珠，非常誇張，她亦坦言：「呢個分享太瘋狂」
有網民就覺得她嘥奶，回覆：「請問點解唔泵奶落奶樽度由佢喺度噴嘅？」她解釋：「因為只要一塞奶，用泵奶器都冇用。」另外有人話應該畀BB直接吮，指BB是最好的通乳師，不過Sue Chang就表示：「我都想埋身，但塞咗嘅嗰邊胸，乳頭損咗兩個月到而家都好唔返，裂痕仲愈嚟愈長。每次泵、埋身餵都好痛，仲會滲出血水……好唔俾力」做媽媽認真辛苦呢！