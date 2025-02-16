衛詩雅與老公成婚　新郎「求生慾Max」收入上繳中央：老婆大人！

衛詩雅與醫生老公周祉安於今日（2月16日）在半山教堂成婚，不少圈中人，英皇集團主席楊受成博士、霍汶希（Mani）、Gin Lee、關智斌（Kenny ）、陳家樂和太太連詩雅、關心妍和老公楊長智、《破地獄》導演陳茂賢及周家怡等都有出席。

衛詩雅與周祉安一對新人接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

一對新人與兄弟姊妹團。（葉志明 攝）

晚上衛詩雅與周祉安亦於金鐘香格里拉筵開24圍，宴請親朋好友。一對新人進場接受傳媒採訪，拍照環節在傳媒起哄之下「世紀之吻」，衛詩雅卻不禁害羞起來，十分可愛。

衛詩雅和老公周祉安真係好sweet。（葉志明 攝）

衛詩雅和老公接受傳媒訪問，表示心情緊張又開心，衛詩雅坦言在下午在教堂行禮，當爸爸為她揭起頭紗時，感動得差一點流淚，新郎周生也表示，讀誓詞的時候也感動得流淚：「我自己練習讀誓詞嘅時候都會流淚。」更透露自己練習了很多次：「因為我覺得係對太太好重要，好莊嚴嘅承諾。」

新郎周生全程都「求生慾滿滿」。（葉志明 攝）

整個訪問的亮點在於，新郎全程都「求生慾滿滿」，事無大小都會表示以太太衛詩雅為先。被問到會否有獎勵給予太太，新郎就說：「會呀，問吓太太意見先，避免買錯。」被問及會否一起去金像獎頒獎禮時，他又表示要聽從太太發落。問到衛詩雅的「戰衣」需要經丈夫過目嗎？他就表示不需要，衛詩雅也補充說：「佢唔係好干涉我嘅工作。」問到婚後是不是「聽晒老婆話？」他又回答：「係呀，老婆大人呀嘛。」收入是否要「上繳中央」？他又說：「應該係啦。」衛詩雅：「好喎，好喎！」每個月拎零用錢？新郎又笑說：「有啲食飯搭車。」相當之識做！