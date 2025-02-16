衛詩雅結婚｜周家怡被逼供幾時「脫單」　陳家樂爆已鎖定目標

衛詩雅與醫生老公周祉安 拉埋天窗，並於今日（2月16日）在半山教堂成婚。下午3時許完成婚禮後，兩人又趕到金鐘五星級酒店延開24圍宴請圈中人士好友，其中出席的包括有做「姊妹」的容祖兒、蔡卓妍、歐陽震華、關智斌、方中信、古巨基和太太、陳家樂、周家怡、邵音音、導演陳茂賢、何珮瑜、女團VIVA等。



葉志明 攝

恭喜晒周生周太！衛詩雅與醫生老公周祉安結婚。（資料圖片）

除了一對新人受到傳媒「重點」關心外，周家怡和陳家樂接受傳媒訪問，她坦言拖着新娘衛詩雅時很感動：「落車拖住佢嘅時候有時啲眼濕濕。」她更笑言：「我哋有同佢講：『你記得今日唔係拍緊嘢呀。』哈哈哈，叫佢好好enjoy呢個moment。」

周家怡和陳家樂任衛詩雅結婚的「姊妹團」。（資料圖片）

周家怡被逼供幾時結婚。（資料圖片）

陳家樂又分享道，衛詩雅的爸爸在教堂時與他的一段對話。「頭先佢爸爸走過嚟搭住我膊頭講話：『好快結婚㗎啦！』我開頭第一下以為你講我，佢話：『唔係你呀，你個女呀。』」周家怡又爆當時陳家樂神情十分震驚。

衛詩雅與醫生老公周祉安 拉埋天窗，並於今日（2月16日）在半山的教堂成婚。（資料圖片）

周家怡和陳家樂任衛詩雅結婚的「姊妹團」。（資料圖片）

話鋒一轉，又講到單身中的周家怡的感情生活。陳家樂就明言要在兄弟團及到場的男方醫生朋友之中幫他揀男朋友。「我同佢哋講，有嘅，唔該你介紹吓。」周家怡又說：「我初頭聽到唔知原來你係想介紹畀我。」陳家樂又「補一腳」：「仲有邊個係......咁需要。」惹來現場一陣爆笑！陳家樂更說：「頭先你經理人捉我埋一邊，話：『你幫幫家怡啦！』」周家怡繼續被逼供，她又說：「我冇刻意去做呢件事，我今日係嚟飲㗎。我今日係嚟替阿Mi（衛詩雅）開心，唔係嚟相睇。」

衛詩雅和老公周祉安的兄弟姊妹團。（資料圖片）

之後周家怡又刻意轉移話題，透露陳家樂將會唱歌。陳家樂就解釋，自己現在練習中，將於三月份衛詩雅與醫生老公周祉安的飲宴上才唱歌，表示因為今晚太多歌手在場就不獻醜了。傳媒追問是哪一支歌，他才透露是謝霆峰的《活着VIVA》。

衛詩雅與醫生老公周祉安。周祉安受訪時透露戒指有三卡重。（資料圖片）

衛詩雅與醫生老公周祉安真係好sweet！（資料圖片）

衛詩雅與醫生老公周祉安真係好sweet！（資料圖片）

衛詩雅與醫生老公周祉安真係好sweet！（資料圖片）

衛詩雅與醫生老公周祉安。（資料圖片）

衛詩雅與醫生老公周祉安。（資料圖片）

衛詩雅與醫生老公周祉安。（資料圖片）

衛詩雅與醫生老公周祉安。（資料圖片）

衛詩雅與醫生老公周祉安。（資料圖片）

衛詩雅與醫生老公周祉安和兄弟姊妹團。（資料圖片）