前TVB三級女星移英一年半表示想念亞洲　決定回流香港生活

40歲的袁嘉敏早年曾與鍾培生父子傳出緋聞而成熱話，但近年淡出幕前工作，並於2023年底移居英國倫敦。袁嘉敏不時會在影片頻道分享移英後的生活，而她的富貴生活更一度引起網民關注，她昨日（16日）於分享的影片中，提到將回流香港生活。

袁嘉敏移英後不時會在影片頻道分享生活。(影片截圖)

袁嘉敏她的富貴生活更一度引起網民關注。(影片截圖)

袁嘉敏昨日分享了出席活動的穿搭外，更表示自己將回流香港生活，她稱亞洲的生活還是比較合適她。袁嘉敏移英後一直都積極融入當地生活，而且一直都有在英國尋找適合的另一半，但可惜時間過了一年半，感情仍然未有著落。

袁嘉敏昨日分享了出席活動的穿搭外，更表示自己將回流香港生活。(影片截圖)

袁嘉敏移英後一直都積極融入當地生活，而且一直都有在英國尋找適合的另一半，但可惜時間過了一年半，感情仍然未有著落。(影片截圖)

袁嘉敏在影片中提到原本以為自己會住在英國很多年，經過一年半後，她還是覺得亞洲比較好，所以決定回港生活，但這一年半的英國生活卻令她非常難忘。袁嘉敏她在街上邊行走邊說，在香港看不到那樣的景色，雖然看到這她很想留下來，但她繼續說到自己更想念亞洲的天氣，更指如果自己早10年前來到英國的話，會比較容易。

袁嘉敏在影片中提到原本以為自己會住在英國很多年。(影片截圖)

袁嘉敏她在街上邊行走邊說，在香港看不到那樣的景色，雖然看到這她表示很想留下來。(影片截圖)

袁嘉敏則認為單身女士還是生活在亞洲會比較好，她表示在英期間出席不同活動時，大家都會盛裝出席，配戴不同的首飾，但因為治安問題，大家都會穿上大衣把身上的首飾都收藏好。之後袁嘉敏再提到在英的生活指數很高，又有不同的稅項，對於此她就自稱並不是很富有，所以在英生活的壓力的確不少。

袁嘉敏則認為單身女士還是生活在亞洲會比較好。(影片截圖)