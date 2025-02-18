56歲吳倩蓮近況曝光被指似白髮阿婆　巔峰美貌連劉德華都拜倒裙下

現年56歲的台灣女星吳倩蓮於80年代末以歌手身份出道，其後於1990年首次來港就跟當時已是天王級的劉德華合作電影《天若有情》而一炮而紅。吳倩蓮憑高冷氣質圈粉無數，就連劉德華也是裙下之臣，更在受訪時曾坦承暗戀過吳倩蓮。如今已退出娛樂圈17年的吳倩蓮近日被網民捕獲，雖然一頭銀髮，但樣貌及身材都保養得非常好。

吳倩蓮清麗脫俗的氣質成為不少男士心目中的女神。（網上圖片）

吳倩蓮首次來港就跟當時已是天王級的劉德華合作電影《天若有情》而一炮而紅。（劇照）

吳倩蓮首次來港就跟當時已是天王級的劉德華合作電影《天若有情》而一炮而紅。（視覺中國）

劉德華在受訪時曾坦承暗戀過吳倩蓮。（視覺中國）

日前（15日）有網民捕獲吳倩蓮，將照片分享到小紅書，並以「驚艷時光的港風美女」為題發文，寫道：「90年代出道的吳倩蓮的五官談不上絕美，妙在氣質。她身上有一種堅毅的果敢，清冷的疏離，孤傲的高潔。有一張望着你不說話，就已經說了很多話的臉…這在女演員中很少見，但吳倩蓮的平和從容卻讓人感受到一種保護感。…如今的她，成了白髮阿婆也沒什麼，在華語影視圈，她從來都是獨一份的存在，令人無法忘卻…#港風美女#成熟女性的美#港星女神#神仙顏值」。

日前有網民捕獲吳倩蓮。（小紅書）

從相中可見，身穿灰色短袖T恤的吳倩蓮不施脂粉，頭上紮了鬢辮，不過由於外型與過往較大分別而第一眼看難以被人認出。雖然一頭銀髮，但素顏皮膚依然緊緻，毫無醫美痕跡，而身材及樣貌都狀態極佳。有大批網民看到照片後，都忍不住大讚：「五官一點也沒走樣，下頜線還很清晰，而且沒有醫美的僵硬浮腫」、「依然是氣質美人」、「變化不大」、「老了還是美」、「她的氣質之美，無人能覆刻」、「不染髮，心理好強大」、「氣質優雅」。