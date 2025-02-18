五索首度開名大爆馬先生孤寒行為極不滿　情人節收花竟鬧：死人咩

現年34歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，兩人拍拖九年，育有4名子女，有指五索獲男友送贈9000萬的麥當勞道豪宅，她亦經常炫富，高調大曬豪宅內景、名牌手袋及靚車等等。雖然五索早前接受網台節目《絲打圍爐》訪問時承認婚外情事件爆出後，令男方有微言，更指「佢嬲爆」，但今個情人節，五索就曬出收花、收蛋糕的照片，力證與男方感情依然穩定。可是五索卻拍片指馬先生雖然一如以往送花，但就大「縮水」。

五索因為被爆是馬清鏗情婦，成為全城熱話。（IG@5kidsokma）

「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

五索在社交網拍片時常以「富商A」來稱呼馬清鏗，今個情人節她就拍片開名大爆「馬先生」的慳錢行為，她表示：「話說情人節，咁馬先生每年都會送花俾我，然後我每年都叫佢唔好再送玫瑰花，但每年呢，佢都一定會訂99支玫瑰嘅，仲喺同一個網站度訂；但係今次我早收到紮花，喺2月13日已經收到，我第一時間諗，我知道發生咩事，因為2月13號送，應該會比較平，正日送一定貴啲㗎嘛！」她身旁揸車的裕美即笑言：「咁唔怪得阿作（林作) 13號同我去食飯。」五索便指馬先生與林作是同一類人。

五索拍片開名講馬先生。(影片截圖)

五索拍片開名講馬先生。(影片截圖)

五索拍片開名講馬先生。(影片截圖)

五索又投訴表示：「咁都算啦，你早一日送我當你撳錯咗，之後佢今年仲要無啦啦減量，由99支變咗60支，都算啦，中間係有一紮白玫瑰，大佬而家死人咩？你送白玫瑰做乜嘢呀？咁我就覺得『嘩！你真係浪漫』，可能佢送到最後尾會逐步減囉，減到剩返一朵玫瑰花。」不過五索在短片下就寫道：「直男的浪漫，都好過唔送。」

五索疑收到馬先生的來電。(影片截圖)