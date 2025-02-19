御用有錢佬恨做「最佳男主角」　公開拍戲前必做一件事獲讚專業

現年59歲王敏德是圈中公認的型男，雖然即將「登6」，但身材、顏值依然爆燈，還愈老愈Man，而且他用情專一，與名模太太馬詩慧結婚30多年恩愛如初，兩人育有兩女一子，家庭美滿。事業方面，王敏德在影視圈打滾多年，年輕時演外籍警官和飛虎隊角色深入民心，近年他轉型為「御用有錢佬」，演有錢佬角色入型入格，另外在《毒舌大狀》、《焚城》等作品演大反派一樣掂。而早前王敏德接受訪問時，就公開有件事，他每次拍戲時都一定會做，獲網民激讚專業，究竟是什麼事呢？

王敏德是圈中公認的型男。（IG圖片）

王敏德好有男人味。（IG圖片）

王敏德與名模太太馬詩慧結婚30多年，依然恩愛如初。（IG圖片）

一家五口美滿幸福。（IG圖片）

除了帥氣混血外表外，唔鹹唔淡的廣東話，說話時中英穿插也成為王敏德的特色，但原來這也曾成為他在影圈發展的障礙。他早前接受訪問時談到，1993年時候獲施南生賞識，隨兄長由美國來港發展，從此開始他的演員生涯，不過廣東話卻成為他一個障礙，「如果有一個導演或製作人想找王敏德，不過他廣東話不好，不可以接受這個角色，還有他的角色，他的性格好像不想說中文。」

王敏德年輕時顏值爆燈。（視頻截圖）

96年《飛虎》王敏德拍梁詠琪，當年令人耳目一新。（視頻截圖）

王敏德在《毒蛇大狀》裡面的造型型到爆。（《毒蛇大狀》截圖）

王敏德與劉德華在《焚城》裡大鬥演技。（王敏德IG影片截圖）

王敏德直言：「對，他們說得對。我在香港差不多40年，我應該講流利的廣東話。因為10年之前，我真的有特別的壓力，如果有劇本問我可不可以完整地以廣東話講對白？我那時做不到。」王敏德回想當時應該多花心機去學廣東話，重看《毒舌大狀》和《焚城》，他現在很想有機會全部用廣東話講對白，因為他心裡面仍有這個熱誠，想去搣甩觀眾覺得「鬼佬講中文」的感覺。

王敏德曾因廣東話，在發展上遇到障礙。（爆谷台截圖）

王敏德如今仍努力學廣東話，搣甩觀眾覺得他「鬼佬講中文」的感覺。（爆谷台截圖）

王敏德表示每次拍戲前都會為劇本拼音。（爆谷台截圖）

認真查字典。（爆谷台截圖）

網民留言讚專業。（爆谷台截圖）

王敏德自言20年前就應該要做到，但人生中，事情會發生時就會發生，所以現在他要把所有心思去投入角色，而為了彌補廣東話的不足，他事前比人多花功夫去翻譯劇本。例如拍攝《毒舌大狀》，他非常喜歡這套戲和角色，然而他的挑戰就是廣東話，所以他要為劇本拼音，「如果你看我的劇本，我寫拼音，你會說這是什麼？好像『八號』，我會寫成『BAAT』，號就『HO』，先做好翻譯、我的拼音，跟住開始背熟劇本，然後我再加入情緒去演戲。」對此，網民大讚敬業：「哪！呢啲咪叫專業囉！」

王敏德自言也有興趣拍喜劇。（爆谷台截圖）

王敏德認自己以前浪費了很多機會。（爆谷台截圖）

王敏德夢想成為「最佳男主角」。（爆谷台截圖）

王敏德夢想成為「最佳男主角」。（爆谷台截圖）

另外，王敏德自言也有興趣拍喜劇，角色都想好，說一個從外國回來的男仔，愛上一個很傳統的香港女仔，將他平時說錯的廣東話問題所產生的誤會拍攝一部浪漫喜劇。他更坦言因為以往浪費了很多時間和機會，所以現在要向大家呈獻他作為香港演員最好的一面，他的夢想是宣布「最佳男主角是王敏德」。