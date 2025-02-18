港姐冠軍倪樂琳自揭利是錢比往年少得4位數　王汛文願望開動物園

港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）、季軍楊梓瑤（Amina）和友誼小姐王汛文（Candice）今日（18/2）齊齊現身電視城出席無綫《乙巳年新春團拜》。講起新年願望，倪樂琳接受《香港01》訪問時表示：「我希望新嘅一年可以賺大錢，可以用嚟買嘢，同埋將來可以買樓，到財務自由嘅時候，可以做善事。」

港姐冠軍倪樂琳、季軍楊梓瑤和友誼小姐王汛文今日齊齊現身電視城出席無綫《乙巳年新春團拜》。（葉志明攝）

王汛文接著說：「如果賺到錢，都係用來置業，同埋可用作投資，又或者第時老咗可以養一大堆嘅小動物，開一個動物園，其實呢個係我嘅細個嘅時候願望嚟。（鍾意咩動物？）其實貓狗咩動物我都鍾意，倉鼠四腳蛇等等。不過而家就冇養任何小動物，但加拿大就養咗兩隻貓。」

倪樂琳透露今年逗到利是錢有幾千元。（葉志明攝）

提到今個新年逗多少利是錢？王汛文表示：「我15號拆咗啲利是，計過都有幾錢蚊。其實細個嘅時候反而係逗得多啲，但近幾年就再少啲。不過今年就返咗嚟香港，變咗就可以親身逗利是，利是都會大封啲。」倪樂琳接著說：「其實我都係逗咗幾錢蚊利是。相比起以往幾年係少咗，但大個咗之後，媽咪就會話唔使，之後就冇再收到。」楊梓瑤Amina說：「我都係差唔同幾千蚊，但今年我就比較特別多，因為香港好多親戚同朋友，見到佢哋就會俾。」