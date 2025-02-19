混血肥仔老婆公開信指責食言　芊蕙子發最後通牒：望本周內獲回覆

網台「啱Channel」及「BBO」YouTuber 混血肥仔（曾達恩Tommy）陷入偷食風波，背著移英專心照顧女兒的妻子芊蕙（芊蕙子）偷食拍檔丁丁（ 丁彥均）。 芊蕙子在2月19日發公開信，直指：「混血肥仔（Tommy）未能履行承諾。我也期望能於本週內獲得回覆。」



混血肥仔與老婆芊蕙子。(網上圖片)

混血肥仔與老婆芊蕙子育有2名女兒。（IG：@azalealubyyip）

混血肥仔與老婆芊蕙子育有2名女兒。（IG：@azalealubyyip）

丁丁丁彥均。（IG：@Tingyinnnnn）

有網民公開在黃金海岸撞破混血肥仔及丁丁蜜會，更指二人有拖手，事件發酵幾日兩位當事人都未有回應事件。身在英國的芊蕙當事出IG story，稱不評論相片真偽：「畢竟拋妻棄女、破壞人哋家庭呢啲事，有違道德，絕對唔可以隨便安喺任何人身上。」又稱英國可以隨時離婚，「如有需要， 我應該會好快收到通知 。」

有網民拍到混血肥仔與丁丁密會撐枱腳的照片。(ig圖片)

混血肥仔老婆芊蕙子情人節發文相當有骨。（IG：@azalealubyyip）

混血肥仔老婆於IG出post。(ig圖片)

由於網台一直繼續運作，2月18日還預告新片「真相。情人節」即將上架，片中亦有丁丁、Emily（莊嘉思）、bubu boo等人。有網民質疑混血肥仔是否與妻子及丁丁夾計做大龍鳳宣傳。芊蕙子在香港時間2月19日凌晨再發文：「很遺憾， #事情至今仍未解決 。如早前Story 所言：『名節對任何人都十分重要』。對我而言，2月14日於個人Instagram 發佈的3則Story， #並不屬於BBO影片宣傳的一部分 。」表明並非苦肉計幫BBO谷片。

「偷食事件」爆出後，混血肥仔無懼被指偷食都繼續發文為丁丁宣傳。（IG：@tommy_mixedfatboy）

芊蕙子直言將家事公開非光彩之事：「之所以在公眾平台發聲，是因為混血肥仔（Tommy）未能履行承諾。我也期望能於本周內獲得回覆。將家事公諸於世並非光彩之事，希望事情對任何人造成嚴重影響前， 冀各方能回歸正軌。我亦衷心提醒當事人，請銘記一直以來的忠告——作為幕前及媒體人，理當肩負『社會責任』，宣揚正面訊息。」老婆再發聲，混血肥仔隨即更新社交網。佢指私人問題從不會作公開回應，請公眾給予空間處理：「有需要時會公開交代。」