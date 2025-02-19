三屆影后超Deep V真空出活動若隱若現　性感美豔碾壓內地頂流花旦

現年65歲的惠英紅，縱橫影壇半世紀，拍過的電影多不勝數，更憑電影《長輩》、《心魔》及《幸運是我》三度奪得香港電影金像獎「最佳女主角」，以及憑《殭屍》及《翠絲》兩度奪得香港電影金像獎「最佳女配角」，亦曾以《血觀音》獲頒第54屆金馬獎「最佳女主角」的殊榮，演技毋庸置疑。

惠英紅於2019年憑《翠絲》奪「最佳女配角」，是繼2014年《殭屍》後再奪殊榮，同時她亦是三屆影后。（資料圖片）

2017年，她憑《血觀音》得到金馬獎影后殊榮。（資料圖片）

近年惠英紅主力到內地發展，頻頻亮相演技真人騷節目，培育年青演員，雖然貴為影后，但她私下零架子，樂意分享，故深受一眾後輩尊敬和喜愛。日前她應邀出席一個時尚活動，除了一身性感打扮吸睛外，與內地頂流花旦楊冪的互動也成為亮點。

惠英紅與林超賢則分別當選中國電影家協會第十一屆理事。（視覺中國）

惠英紅近年主力到內地發展，頻頻亮相演技真人騷節目，培育年青演員。（視頻截圖）

惠英紅日前應邀到上還出席一個國際時尚，同場還有內地頂流花旦楊冪，兩人私下老人鬼鬼祟，一見面即又攬又錫，楊冪更向惠英紅送上「嘟嘟」肉嘴，惠英紅則向後輩送上新年利是，可見二人關係相當好。

惠英紅日前在上海出席一個時尚品牌活動，一頭短捲髮配Deep V西裝樓，裡面更真空上陣，非常性感。（視覺中國）

同場還有內地頂流花旦楊冪。（視覺中國）

除了兩人互動成為焦點外，惠英紅當晚的打扮也成為亮點，她一頭短捲髮配Deep V西裝樓，裡面更真空上陣，做動作的時候若隱若現，性感程度爆燈之餘狀態極佳；楊冪也大讚對方一身打扮超級好看，惠英紅則笑指那Deep V剪裁原本更低，但最後還是弄高點。相反楊冪則收起其驕人身材，穿上棕色皮褸配黑色皺褶短裙，略為遜色。有網民更直言：「惠英紅這晚的打扮，性感美豔度完全碾壓楊冪。」但兩人關係那麼親密，相信也不會介意吧！

惠英紅與楊冪一見面即又攬又錫，關係相當好。（小紅書@FM宇）

楊冪向惠英紅送上「肉嘴」。（小紅書@FM宇）

惠英紅說她原本的Deep V。（小紅書@FM宇）

楊冪讚對方一身打扮好看。（小紅書@FM宇）

影后惠英紅與內地花旦楊冪近日在一個時尚品牌活動上相遇，兩人一見面即又攬又錫，關係非常好。（小紅書@FM宇）

影后惠英紅與內地花旦楊冪近日在一個時尚品牌活動上相遇，兩人一見面即又攬又錫，關係非常好。（小紅書@FM宇）

影后惠英紅與內地花旦楊冪近日在一個時尚品牌活動上相遇，兩人一見面即又攬又錫，關係非常好。（小紅書@FM宇）

影后惠英紅與內地花旦楊冪近日在一個時尚品牌活動上相遇，兩人一見面即又攬又錫，關係非常好。（小紅書@FM宇）

影后惠英紅與內地花旦楊冪近日在一個時尚品牌活動上相遇，兩人一見面即又攬又錫，關係非常好。（小紅書@FM宇）

影后惠英紅與內地花旦楊冪近日在一個時尚品牌活動上相遇，兩人一見面即又攬又錫，關係非常好。（小紅書@FM宇）

影后惠英紅與內地花旦楊冪近日在一個時尚品牌活動上相遇，兩人一見面即又攬又錫，關係非常好。（小紅書@FM宇）

影后惠英紅與內地花旦楊冪近日在一個時尚品牌活動上相遇，兩人一見面即又攬又錫，關係非常好。（小紅書@FM宇）

影后惠英紅與內地花旦楊冪近日在一個時尚品牌活動上相遇，兩人一見面即又攬又錫，關係非常好。（小紅書@FM宇）