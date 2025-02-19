《愛回家》「賈名媛」月底結婚　曾患癌未婚夫陳志忠突然入院

現年37歲的邱芷微（Chelffy）憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的「賈名媛」一角成功入屋，她在戲裡戲外都對「武夫佬」一往情深，將於明年2月28日與拍拖10年、曾參與無綫節目《功夫新星》的陳志忠（Wilson）拉埋天窗！不過曾患癌的陳志忠日前情人節卻突然需入院接受手術，消息傳出後令人擔心。之後，邱芷微在以IG的限時動態上載在醫院的相片，稱：「情人節，只要你健康平安，我就快樂。」她並表示：「我寧願收到陳師傅（Wilson）一個『健康冇事』嘅報告，好過收花了…」

邱芷微憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的「賈名媛」一角成功入屋。（梁碧玲攝）

邱芷微同陳志忠都好鍾意小朋友，計劃婚後全速造人！（梁碧玲攝）

邱芷微與陳志忠曾在2020年確診胃癌，更要切除大半個胃，前年初完成化療。而邱芷微對男友一直不離不棄，可是同時她在近年卻因免疫系統失調，患類風濕性關節炎。幸好，邱芷微表示陳志忠因小腸移位影響消化，並上載未婚夫躺在病床的照片，並寫道：「Wilson突發手術成功。」經過一天休息後，陳志忠也上載打點滴的照片，表示：「真係世事難料，今日唔知聽日事，臨近big day倒數最後10日。我上星期五突然身體出現問題，需要立即入醫院，而且更做了一個小手術。」

陳志忠叫晒邱芷微嘅父母親戚一齊嚟見證求婚一刻。（ig@chelffy）

同時，陳志忠並報平安續稱：「但好好彩無論醫院，醫生及姑娘都非常幫忙，流程非常迅速。入院第二日星期六的傍晚就已經立即做手術。醫生預計我星期三就可以出院。很感謝各位朋友的慰問關心，我冇事！我Big Day當有一定會最好狀態同大家一齊慶祝。謝謝各位關心。」

報平安。（IG／@wilsonchan）