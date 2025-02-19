陳妍希離婚｜官宣8小時後悄悄修改離婚聲明　傳可分陳曉一億身家

台灣女星陳妍希和內地男星陳曉於2016年結婚，兩人在2013年相識於《神鵰俠侶》，從古代姑姑和過兒相愛到現代，二人婚後育有一名仔仔。可是自2024年6月傳出兩人婚姻亮紅燈，但陳妍希多次被發現手上仍戴有婚戒，用行動破碎婚變傳聞，不過雙方一直對婚變沒有正式回應。昨日 (18日) 陳妍希與陳曉正式在微博發文親證離婚。

陳曉與陳妍希2016年結婚，近年屢傳婚變，但雙方始終三緘其口。（視覺中國）

陳妍希陳曉昔日合照（視覺中國）

陳妍希離婚聲明。(微博截圖)

陳妍希同時間也在facebook發文宣布離婚，然而卻因為一開始使用簡體字惹來網民討論甚至不滿。事隔8小時之後，陳妍希便悄悄地修改了在facebook上離婚聲明，除了把簡體字翻成繁體字，多餘的空格也有刪減。不少網民都留言為她打氣加油，並祝福她往後會更好。

陳妍希悄悄修改了離婚聲明。(網上截圖)

陳妍希與陳曉官宣離婚後，一度傳出陳曉願意淨身出戶，但也有指離婚僵局1年多時間，應該和財產分配有關。根據業界人士爆料，原則上兩人離婚，這8年間的所得資產應當平均分配，不過陳曉在中國娛樂圈片酬不低，單是拍多部電視劇的片酬收入就高達2.77億人民幣（約3億港元）。陳曉還有代言等其他收入，因此保守估計積蓄至少有2億人民幣（約2.1億港元），如果照平均分配，陳妍希起碼可以獲分到1億人民幣（約1.08億港元）。