一代功夫巨星相隔半年曬近照精神奕奕 患病多年產量大減屢傳死訊
撰文：董欣琪
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現年61歲的「功夫皇帝」李連杰近年產量大減，甚少公開露面，對上一部作品為客串演出迪士尼版《花木蘭》，信佛多年的他不時在各地的寺廟和佛教活動中被偶遇。早前有網民分享了一段李連杰現身五台山禮佛的影片，片中所見，李連杰步履蹣跚，幾乎全程都要人在旁攙扶，而且身形浮腫，老態明顯，健康狀況令人擔憂。不過其後被發現該影片應該是去年拍攝的影片，而李連杰日前就在IG分享近照，亦是他相隔半年更新社交平台！
李連杰分享了兩張近照，並寫道：「Recent trip」，相中所見，李連杰一如以往以全黑打扮現身，非常低調，他靠在路邊的燈柱，對着鏡頭展露笑容，而在另一張相中，他就坐在樓梯上，同樣笑容滿面，精神不俗，從背景可推斷李連杰去了日本旅行，但就未見太太利智及女兒同行。
其實李連杰自2013年承認罹患甲狀腺機能亢進症後，身體屢傳出問題，2018年更流出一張老態龍鐘的照片，近年更多次傳出死訊，令影迷非常憂心。前年11月李連杰現身台灣出席新書講座，一開場就自嘲：「我還沒死！之前還在大陸傳我死了，十年了，有人說我死了那麼多次？怎麼還沒死！」當時他精神不俗，中氣十足，他透露自己已學習佛法25年，在師父鼓勵下決定出書分享心路歷程。而上個月李連杰曾與吳京、武術恩師吳彬、袁和平導演及于榮光等一起出席飯局，相中的李連杰精神極佳，病態盡消，明顯與此前久病纏身、面凹眼突的狀態判若兩人！
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