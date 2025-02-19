一代功夫巨星相隔半年曬近照精神奕奕　患病多年產量大減屢傳死訊

現年61歲的「功夫皇帝」李連杰近年產量大減，甚少公開露面，對上一部作品為客串演出迪士尼版《花木蘭》，信佛多年的他不時在各地的寺廟和佛教活動中被偶遇。早前有網民分享了一段李連杰現身五台山禮佛的影片，片中所見，李連杰步履蹣跚，幾乎全程都要人在旁攙扶，而且身形浮腫，老態明顯，健康狀況令人擔憂。不過其後被發現該影片應該是去年拍攝的影片，而李連杰日前就在IG分享近照，亦是他相隔半年更新社交平台！

李連杰經常到各地禮佛。（IG@jetli）

李連杰在尼泊爾求佛修行。（IG@jetli）

李連杰與老婆利智，兩人精神不俗。（IG@jetli）

細女Jada亦有同行。（IG@jetli）

李連杰現身五台山禮佛，獲安排單獨會見住持林虎大師，並送上自己的新書《超越生死》。（小紅書圖片）

李連杰現身五台山禮佛。（小紅書圖片）

當日幾乎全程都要人在旁攙扶。（影片截圖）

尤其是上落樓梯時步履蹣跚。（影片截圖）

老態明顯。（影片截圖）

李連杰分享了兩張近照，並寫道：「Recent trip」，相中所見，李連杰一如以往以全黑打扮現身，非常低調，他靠在路邊的燈柱，對着鏡頭展露笑容，而在另一張相中，他就坐在樓梯上，同樣笑容滿面，精神不俗，從背景可推斷李連杰去了日本旅行，但就未見太太利智及女兒同行。

去了日本旅行。（IG@jetli）

精神不俗。（IG@jetli）

去年1月有網民分享了一系列李連杰帶老婆同細女Jada到尼泊爾求佛修行的照片，相中站在Jada身邊的利智戴上眼鏡，攬實囡囡，但雙頰凹陷的她明顯暴瘦，看上去與過往差異甚大。（小紅書圖片）

被指急速衰老。（小紅書圖片）

其實李連杰自2013年承認罹患甲狀腺機能亢進症後，身體屢傳出問題，2018年更流出一張老態龍鐘的照片，近年更多次傳出死訊，令影迷非常憂心。前年11月李連杰現身台灣出席新書講座，一開場就自嘲：「我還沒死！之前還在大陸傳我死了，十年了，有人說我死了那麼多次？怎麼還沒死！」當時他精神不俗，中氣十足，他透露自己已學習佛法25年，在師父鼓勵下決定出書分享心路歷程。而上個月李連杰曾與吳京、武術恩師吳彬、袁和平導演及于榮光等一起出席飯局，相中的李連杰精神極佳，病態盡消，明顯與此前久病纏身、面凹眼突的狀態判若兩人！

李連杰自小習武。（IG@jetli）

李連杰老態照片曝光，猶如80歲阿伯。（網上圖片）

李連杰出書分享心路歷程。（IG@jetli）

前年11月李連杰現身台灣出席新書講座。（視覺中國）

大女Jane亦有同行。（視覺中國）

李連杰是圈中出名的虔誠佛教徒。（IG@jetli）

李連杰現身武打巨星飯局，與吳京、袁和平等人同場。（微博圖片）