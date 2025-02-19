混血肥仔TG告別粉絲對話流出　網民恐《香港達人秀》主持工作不保

網台「BBO」YouTuber 混血肥仔（曾達恩Tommy）捲入偷食風波，早前有網民影到他背著移英專心照顧女兒的妻子芊蕙（芊蕙子），與拍檔丁丁（丁彥均）撐枱腳，甚至有網民稱二人過夜直落，芊蕙子在情人節的發文句句有骨，表示英國可以隨時離婚，她說：「如有需要， 我應該會好快收到通知 。」

網台「BBO」YouTuber混血肥仔，被指背著移英專心照顧女兒的妻子芊蕙（芊蕙子）偷食。

混血肥仔被指與旗下愛將丁丁在黃金海岸餐廳撐枱腳，有網民甚至聲稱見到二人在酒店過夜。（網上圖片）

丁彥均被指是第三者。（IG@tingyinnnn）

丁彥均至今未有作何回應。（IG@tingyinnnn）

「偷食事件」爆出後，混血肥仔如常生活，貼踢波照，昨日更繼續發文為丁丁宣傳，從未為有公開回應事件，原本亦有網民以為一切是宣傳套路，不過芊蕙子在2月19日第二度公開發文，直指：「混血肥仔（Tommy）未能履行承諾。我也期望能於本週內獲得回覆。」更強調之前的回應全不屬於BBO宣傳一部份，呼籲老公「作為幕前及媒體人，理當肩負『社會責任』，宣揚正面訊息。」

混血肥仔老婆芊蕙子情人節發文相當有骨。（IG：@azalealubyyip）

「偷食事件」爆出後，混血肥仔無懼被指偷食都繼續發文為丁丁宣傳。（IG：@tommy_mixedfatboy）

芊蕙子在2月19日第二度公開發文，直指：「混血肥仔（Tommy）未能履行承諾。我也期望能於本週內獲得回覆。」更強調之前的回應全不屬於BBO宣傳一部份，呼籲老公「作為幕前及媒體人，理當肩負『社會責任』，宣揚正面訊息。」（IG@azalealubyyip）

由於而混血肥仔亦終於就事件回應，不過他只是說：「私人回題，我從來不會作公開回應。請給予空間處理，有需要時會公開交代。」並再補發一個限時動態，指BBO會如常運作；同時，他清空IG所有貼文。除此之外，原來他亦有在TG群組跟支持者「交代」，他說：「（非公開）感謝大家曾經嘅厚愛，呢個group中全部都係我最感謝嘅觀眾。不論你依家點睇，由心感謝你哋。我唔想喺度，但係唔可以暢所欲言，先行告退，有緣再談。」說罷他便退出了群組。

隨後混血肥仔再發文表示「有需要先交代」。（IG：@tommy_mixedfatboy）

混血肥仔在TG群組跟支持者「交代」及感謝，說罷他便退出了群組。（網上圖片）

事件在網上引起熱議，網民甚至戲稱他為「混帳肥仔」，由於混血肥仔是ViuTV真人騷《香港達人秀》（Hong Kong's Got Talent）的主持之一，有網民認為發生「偷食醜聞」，他大可能會工作不保。不過根據官方資料，節目準決賽都已在2月拍好，預計3月22日播放，所以不存在換人，只是未知他的鏡頭會否被剪。

混血肥仔是ViuTV真人騷《香港達人秀》（Hong Kong's Got Talent）的主持之一，有網民認為發生「偷食醜聞」，關心其工作會否不保。（IG@hongkonggt）