愛回家女星患怪病周身痛要停工　前𡃁模助拜狐仙後竟搵出病因

於《愛回家》飾演Laptop的孟希璘早前曾向《01娛樂》表示自己因身體問題冇工開，她稱突然患上怪病半年，周身骨痛，對工作影響很大，要靠底薪及積蓄過活。而TVB Plus的《直播靈接觸》中，九星舍堂主郭玥彤就爆出孟希璘患病的內情，指她的怪病最終因拜完狐仙而找出病因。

於《愛回家》飾演Laptop的孟希璘早前曾向《01娛樂》表示自己因身體問題冇工開，她稱突然患上怪病半年，周身骨痛，對工作影響很大。（IG@ballmang）

《直播靈接觸》主題為「演藝人求神事件簿」，請來前𡃁模郭玥彤（Celia K.，前名郭穎兒）擔任嘉賓，Celia K.出道時被喻為陳靜（DaDa）師妹，現已息影嫁人並已為人母，同時她擔任佛堂九星舍堂主，供奉狐仙、四面神等讓善信求神作福。她指自己之前認識了一位泰國師傅，幫過很多當紅女藝人增加人緣魅力，自己赴泰拜見師傅後，被指跟狐仙有緣，獲贈狐仙畫像帶回家供奉，未幾即成功成為為電影女主角，她笑說︰「好多藝人聞風都嚟屋企參拜，最後累積咗都有60、70位藝人朋友，無間斷嚟拜神。」最後，Celia K.聽從老公提議，設壇方便各人參拜，於是開設了佛堂九星舍拜狐仙，她又表示很多人將「狐仙」跟「狐妖」掛勾，其實「仙」、「妖」是截然不同。

前𡃁模郭玥彤現時是佛堂九星舍堂主，供奉狐仙、四面神等讓善信求神作福。（TVB）

Celia K.息影後相夫教子，擁有幸福家庭。（IG@celia1209）

Celia K.當年曾出過寫真集。（網上圖片）

而孟希璘原來經朋友介紹去Celia K.的佛堂拜神，她透露：「佢有一個怪病，就係骨痛，醫咗好耐，搵咗好多師傅都醫唔好，影響佢嘅工作好大，佢覺得我咩神都要拜，朋友就介紹佢上嚟拜狐仙。」她指孟希璘非常徬徨，見過很多醫生都不果，後來才決定要拜神，什麼方法都試試，Celia K.說：「佢寫嗰個願望，只係話希望喺三個月之內有一位師傅或者醫生，可以令到佢個病情大有好轉，順利工作。」不過拜完神兩個半月，她發現都怪病仍未有好轉，直至孟希璘去《直播靈接觸》探班，見到一位同事，就介紹她去見師傅。

Celia K.赴泰國拜見師傅後，被指跟狐仙有緣，獲贈狐仙畫像帶回家供奉，未幾即成功成為為電影女主角，她笑說︰「好多藝人聞風都嚟屋企參拜，最後累積咗都有60、70位藝人朋友，無間斷嚟拜神。」（IG@ninestarhall）

Celia K.聽從老公提議，設壇方便各人參拜，於是開設了佛堂九星舍拜狐仙。（IG@ninestarhall）

孟希璘求醫不果，相當無助，最終搵Celia K.拜狐仙，祈求三個月內可找出怪病原因。（資料圖片/梁碧玲攝）

梁思浩說，這位同事便是之前在節目中飾演「紅衣女鬼」的彭翔翎，她介紹通靈師傅予孟希璘，Celia K.續說：「佢真係搵咗佢（師傅）聯絡，聯絡完之後佢就話幫佢check到，真係冤親債主嘅問題纏繞，佢見完佢之後解決咗好多呢個痛症，同埋困擾佢咁耐嘅原因佢都發現咗，佢覺得好感恩。跟住佢話呢個係最奇怪嘅事，就係嗰位師傅同佢講，我同你講啲嘢，你唔好驚，一直以來都有一隻嘢跟住你，佢話『你唔好嚇我喎大佬』，跟住佢話唔係，係一隻狐狸仔，一隻小狐狸，一直跟住你。佢話我睇到好耐，但係我驚你驚，我唔敢同你講，你有冇同狐狸特別有緣，或者有冇見過有關於狐狸、狐仙嘅嘢，佢先醒起喺三個月前上咗嚟我嗰度，真係寫過一個咁嘅願望，咁就叫做幫助佢，佢就好感恩上嚟還神，分享咗呢個故事。」

「紅衣女鬼」彭翔翎搭路幫孟希璘搵師傅，最終成功找出病因所在，解決痛症。（IG圖片）

Ceilia K.說，通靈師傅指原來有隻小狐狸跟住孟希璘，但狐狸是想幫她，並發現孟希璘被冤親債主纏住。（TVB Plus）